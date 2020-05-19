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中央企业北斗产业协同发展平台成立

2020/5/19 18:16:04来源：C114中国通信网作者：颜翊责编：孤城评论：

IT之家5月19日消息 近日，中央企业北斗产业协同发展平台揭牌暨线上开通仪式在北京举行。国资委党委委员、副主任任洪斌出席活动并致辞。

中央企业北斗产业协同发展平台由兵器工业集团、航天科技、中国电科、中国石油、国家电网、中国移动、中国电子、国机集团、中国商飞、中国通号、中国铁建、中交集团等中央企业所属单位发起成立，平台致力于推进北斗应用规模化、特色化、产业化、国际化进程，更好地服务于国家战略、国家安全、国防建设和经济社会发展。

任洪斌指出，国资委大力指导和推动中央企业加快北斗规模化、产业化和国际化，并取得积极成效。有关中央企业积极承担国家各类北斗重大工程任务，有力带动北斗服务能力提升；大力开展北斗应用，投入使用的北斗终端套数快速增长，2019年新增20%；依托海外业务资源及重大工程建设项目，在“一带一路”沿线80多个国家和地区推进北斗应用。

他强调，有关中央企业要以北斗产业协同发展平台成立为契机，加强融合应用，强化协同发展，为建设“中国的北斗、世界的北斗、一流的北斗”做出更大贡献。

由中国卫星导航定位协会发布的《2020中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》显示，截至2019年底，国产北斗兼容型芯片及模块销量已突破1亿片，国内卫星导航定位终端产品总销量突破4.6亿台，其中具有卫星导航定位功能的智能手机销售量达到3.72亿台。目前，含智能手机在内采用北斗兼容芯片的终端产品社会总保有量已超过7亿台/套。

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关键词：北斗

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