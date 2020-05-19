宏碁推出 C250i 便携投影仪：配备自动屏幕旋转技术

IT之家5月19日消息 根据网友投递线索，宏碁 C250i 便携投影仪已在京东平台上架，售价2999元，6月1日京东首发。

IT之家了解到，C250i投影机最早于2019年9月4号在柏林的Acer产品发布会上亮相，这是是一款多功能产品，从电影到电话会议的所有功能都可以在这一款投影仪上实现。

宏碁 C250i 支持手机无线同屏，屏幕自动旋转，机身360度旋转、内置电池，便携蓝牙音箱、LED光源等技术。C250i通过蓝牙连接到使用者的手机，也可以通过传统的HDMI、USB接入使用者的设备。

C250i可以在横向（电影）和纵向（人像）模式下自由切换调节，在您的墙上（幕布）投射1080p全高清图像。值得一提的是，C250i拥有自动屏幕旋转技术和12面体360°旋转技术，类似与手机的屏幕自动旋转技术，无论怎么看都是正视角度，可实现任任意角度投影，无障碍场景切换。

C250i机身尺寸极其小巧，据官方介绍，空间只比卷纸大一点，C250i拥有约5小时的电池续航，可为用户提供稳定的便携影院服务。

接口方面，机器提供一个MicroSD接口、一个HDMI接口、一个USB-A接口、一个USB-C接口、一个3.5mm 立体声MiniJackMiniJack、一个三脚架tripod接口以及两个直流电源输入接口