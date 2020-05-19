内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>数码之家>智能家电

宏碁推出 C250i 便携投影仪：配备自动屏幕旋转技术

2020/5/19 19:26:04来源：IT之家作者：问舟责编：孤城评论：

IT之家5月19日消息 根据网友投递线索，宏碁 C250i 便携投影仪已在京东平台上架，售价2999元，6月1日京东首发。

IT之家了解到，C250i投影机最早于2019年9月4号在柏林的Acer产品发布会上亮相，这是是一款多功能产品，从电影到电话会议的所有功能都可以在这一款投影仪上实现。

宏碁 C250i 支持手机无线同屏，屏幕自动旋转，机身360度旋转、内置电池，便携蓝牙音箱、LED光源等技术。C250i通过蓝牙连接到使用者的手机，也可以通过传统的HDMI、USB接入使用者的设备。

C250i可以在横向（电影）和纵向（人像）模式下自由切换调节，在您的墙上（幕布）投射1080p全高清图像。值得一提的是，C250i拥有自动屏幕旋转技术和12面体360°旋转技术，类似与手机的屏幕自动旋转技术，无论怎么看都是正视角度，可实现任任意角度投影，无障碍场景切换。

C250i机身尺寸极其小巧，据官方介绍，空间只比卷纸大一点，C250i拥有约5小时的电池续航，可为用户提供稳定的便携影院服务。

接口方面，机器提供一个MicroSD接口、一个HDMI接口、一个USB-A接口、一个USB-C接口、一个3.5mm 立体声MiniJackMiniJack、一个三脚架tripod接口以及两个直流电源输入接口

京东宏碁（Acer）C250i 便携投影仪投影机2999元直达链接
分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：宏碁投影仪

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    