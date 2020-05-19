Grayshift销售新款间谍软件，可快速窃取用户iPhone密码

IT之家5月19日消息 苹果的保密性一直是其对外宣传的一个亮点，曾经面对美国警方的施压，也拒绝透露用户信息。最近NBC新闻报道指出，一种无须破解设备就可以显示iPhone密码的软件工具正在被销售。

这款软件出自一家名为Grayshift的移动取证公司，该公司曾发布一款名为GrayKey的数字取证工具，可以绕过iPhone的安全加密，并对包括最新款的iPhone进行了测试，但整个过程可能需要几天甚至几周才能完成。而现在，该公司开发了一款名为“ Hide UI”的跟踪软件，可以实现更快地向执法部门透露iPhone用户的密码。

IT之家了解到，在iPhone上安装“ Hide UI”后，该软件会自动隐藏，并持续跟踪用户的输入信息，一旦用户输入密码，软件就可以对其进行记录并使用它绕过iPhone的安全加密，但这就要求将设备放回用户或犯罪嫌疑人手中。

比如包括告诉嫌疑犯，他们可以给律师打电话或删除电话联系人。一旦他们输入密码，Hide UI会在下次将iPhone插入GrayKey时将信息保存在文本文件中。

据NBC报道，Hide UI已经作为GrayKey的一个功能存在大约有一年的时间了，但由于执法官员签署的保密协议要求，此前它的存在都被隐瞒了。该工具引起了公民自由活动家和律师的担忧，特别是它在没有搜查令的情况下被使用的可能性。接受NBC采访的执法官员表示，他们从未在没有搜查令的情况下使用过Hide UI。一位消息人士还补充说，该软件存在很多bug，通常情况下强迫嫌疑人交出密码会更容易。