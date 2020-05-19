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WPS会员限时优惠：会员年卡69元、超级会员年卡149元

2020/5/19 21:19:14来源：IT之家作者：杰克责编：杰克评论：

WPS官方旗舰店会员限时优惠，WPS会员、超级会员、稻壳会员全系大促，WPS会员年卡69元（点此购买）、超级会员年卡149元（点此购买）、稻壳会员年卡69元（点此购买）。

活动时间：5月18日 - 5月30日

WPS会员大促合集：

WPS会员原价/活动价
购买
WPS会员年卡￥89/￥69点此
WPS会员季卡￥29/￥24点此
WPS会员月卡￥15/￥10点此
超级会员年卡￥179/￥149点此
超级会员季卡￥69/￥64点此
超级会员年卡￥30/￥25点此
稻壳会员年卡￥89/￥69点此
稻壳会员季卡￥39.9/￥34.9点此
稻壳会员月卡￥20/￥15点此

WPS会员权益：

  • 文档修复，修复乱码、无法打开的文档

  • 输出长图，去水印，高清长图片

  • ET高级筛选，复杂数据轻松筛选

  • 屏幕录制，多种模式录制，制作教学视频

  • 表格智能工具箱，复杂操作一键搞定

  • 图片转PDF，方便储存和信息共享

  • PDF转word，快速、批量转换，效果佳

充值说明：

1、订单付款完成后旺旺自动发货，请及时查收卡密后进行兑换

2、会员兑换码属于虚拟商品，一经兑换成功无法退款。

3、购买兑换码后，请7天内完成兑换，超时未兑换导致兑换码失效，不支持退款。

4、兑换流程：

   兑换地址：https://vip.wps.cn/android/vip_exchange

   兑换流程：手机或电脑浏览器打开兑换入口网址，登录需要充值的帐号，粘贴兑换码充值即可到账。

5、兑换成功后会员无法转移，请登录自己的常用帐号充值。

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关键词：会员

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