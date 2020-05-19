WPS会员限时优惠：会员年卡69元、超级会员年卡149元

WPS官方旗舰店会员限时优惠，WPS会员、超级会员、稻壳会员全系大促，WPS会员年卡69元（点此购买）、超级会员年卡149元（点此购买）、稻壳会员年卡69元（点此购买）。
活动时间：5月18日 - 5月30日
WPS会员大促合集：
|WPS会员
|原价/活动价
|购买
|WPS会员年卡
|￥89/￥69
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|WPS会员季卡
|￥29/￥24
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|WPS会员月卡
|￥15/￥10
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|超级会员年卡
|￥179/￥149
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|超级会员季卡
|￥69/￥64
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|超级会员年卡
|￥30/￥25
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|稻壳会员年卡
|￥89/￥69
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|稻壳会员季卡
|￥39.9/￥34.9
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|稻壳会员月卡
|￥20/￥15
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WPS会员权益：
文档修复，修复乱码、无法打开的文档
输出长图，去水印，高清长图片
ET高级筛选，复杂数据轻松筛选
屏幕录制，多种模式录制，制作教学视频
表格智能工具箱，复杂操作一键搞定
图片转PDF，方便储存和信息共享
PDF转word，快速、批量转换，效果佳
充值说明：
1、订单付款完成后旺旺自动发货，请及时查收卡密后进行兑换
2、会员兑换码属于虚拟商品，一经兑换成功无法退款。
3、购买兑换码后，请7天内完成兑换，超时未兑换导致兑换码失效，不支持退款。
4、兑换流程：
兑换地址：https://vip.wps.cn/android/vip_exchange
兑换流程：手机或电脑浏览器打开兑换入口网址，登录需要充值的帐号，粘贴兑换码充值即可到账。
5、兑换成功后会员无法转移，请登录自己的常用帐号充值。