【IT之家开箱】北海怪兽X TINYL联名mini蓝牙黑胶唱机图赏

IT之家5月19日消息 日前，小米有品上架了北海怪兽X TINYL联名mini蓝牙黑胶唱机，售价为399元。IT之家也拿到了这款黑胶一体唱机套装，并为大家带来了新品开箱图赏。

开箱

这款产品是北海怪兽IP独家定制的，包装采用了北海怪兽的元素。

北海怪兽X TINYL联名mini蓝牙黑胶唱机套装内部包括定制的迷你黑胶蓝牙一体唱机一台，微缩原画金属徽章两枚，原画贴纸和原画唱片垫。

图赏

外观方面，北海怪兽X TINYL联名mini蓝牙黑胶唱机结合北海怪兽《野人车站》原画中的元素进行设计。

侧边接口/按钮依次为电源开关/蓝牙黑胶模式切换按钮，音源输出接口和充电器接口。

这款mini蓝牙黑胶唱机内置蓝牙音箱，可以连接手机播放音乐，AUX接口可以外接音源设备。

官方表示，TINYL正携手多家版权方、艺人打造中国mini黑胶唱片库。唱片机支持3寸的黑胶碟片，官方称未来会不断地推陈出新。

参数方面，这款mini蓝牙黑胶唱机搭载了大口径喇叭，频响范围为120Hz-20KHz，羊毛混合纸盘。唱机内置了独立密闭封腔体，官方称低频音稳，中高频清透流畅。唱机搭载了2000mAh的电池，黑胶输出功率为1.5W，蓝牙为2W。信噪比方面，通过黑胶输出为-45dB，通过蓝牙输出为-65dB。

购买链接：点击购买