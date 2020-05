在财报里，看懂 B 站的“野望”

B 站 CEO 陈睿有信心提前完成 2020 年的增长目标。

疫情期间(2020 Q1),B 站的月活从 1.3 亿增长到了 1.72 亿,新增超过 4000 万活跃用户。

陈睿并不觉得迅猛的增长完全得益于超长的假期。「延长的假期对我们的用户增长和用户活跃起到了加速作用,但它不是主要的作用。」在财报电话会议上,陈睿说道。

他认为 B 站用户的增长主要有两个原因:第一,内容供给和内容生态的积累。第二,B 站品牌影响力的扩大,从 2019 年开始,B 站采取了更激进的用户获取策略。

「这两点和疫情引起的假期延长是没有关系的。」陈睿说。他认为 B 站「Q2 和 Q3 仍然可以看到一个好的用户增长」。

计划中,2020 年 B 站要达到 1.8 亿月活。目前来看,这个目标会提前实现。

出圈成果报告

5 月 19 日,B 站发布了 2020 Q1 的财报。对 B 站而言,这是一份出圈的成果报告。

财报显示,2020 年第一季度,B 站月活跃用户同比增长 70%,达到 1.72 亿。日活跃用户同比增长 69% 达到 5100 万。此外,月均付费用户数增长至 1340 万,同比提升 134%。

用户数量的大量增长,引起了很多人对 B 站社区氛围的担忧。在财报电话会议上,陈睿表示,B 站新用户的画像与以往区别不大,以年轻人为主,平均年龄 20 岁左右。值得一提的是,B 站新用户有超过 50% 来自三线和三线以下城市。

月活和日活几乎同步的增长(70% 和 69%),意味着 B 站用户粘性并没有变化。活跃度方面,B 站用户日均使用时长增长至 87 分钟,环比提升 10 分钟;用户日均视频播放量同比提升 113%,达到了破纪录的 11 亿次。互动方面,包括弹幕、评论、点赞、分享等等在内的互动总数高达 49 亿次,达到了去年同期的三倍之多,增长速度超过了用户数。

此外,截至三月底,B 站大会员(付费会员)数量达到了 1090 万,同比增长 127%。通过社区考试答题的正式会员用户同比增长 66%,达到了 8200 万。

创作者方面,B 站月均活跃 UP 主数量达 180 万,同比增长 146%。UP 主月均投稿量则同比增长 138%,达到了 490 万。由 UP 上传的内容(即 PUGV)占据了 B 站整体播放量的 91%。

UP 主中,拥有超过 1 万粉丝的内容创作者同比去年同期增长了 82%。陈睿将此定义为 B 站「真正的竞争力」:B 站上不仅保有很多优质的 UP 主,同时「也在不断地产生更多优质的 UP 主」。「B 站是真正能做到内容品质优先以及尊重内容创作者的。我们真正做到内容创作优先,真正能够做到让优秀的创作者拿到更多的流量。」陈睿说道,「这也是他们(内容创作者们)长期愿意留在这里的原因。」

值得一提的是,随着 B 站的出圈,以 vlog、时尚和生活方式为主的生活区超越游戏区,成为了 B 站流量最高的分区。

生活区成为 B 站流量最高的分区,超越了 B 站原生的 ACG 内容|哔哩哔哩

疫情之下的营收变化

财务数据上,2020 年第一季度,B 站总营收 23.2 亿元,同比增长 69%,高于分析师预期。毛利率从去年同期的 14% 增长至 23%,营收能力进一步增强。但与此同时,出圈的背后,品牌宣传的成本和大量用户的运营成本进一步增加,B 站净亏损 5.386 亿元,比去年同期,亏损扩大了 175%。

在索尼 4 亿美元注资之前,截止 3 月 31 日,B 站持有现金和现金等价物达 79 亿元人民币。

具体看驱动 B 站营收的几条业务线,在疫情期间,游戏、直播等纯线上业务增长迅猛,而广告、电商等依托大环境和线下渠道的业务则遭受了一定程度的冲击。

首先是支撑起 B 站营收半壁江山的游戏业务。在 2020 年 Q1,B 站游戏收入同比增长 32%,达到了 11.5 亿元。

2020 年至今,B 站已经发行了包括《公主连结》在内的八款游戏,其中宣发上成功出圈的《公主连结》在 4 月发布,一周之内收获数百万用户,长期占据 App Store 免费榜和收入榜前几名。这款游戏公开上线后的数据并未统计在 Q1 的财报中。

目前 B 站仍有超过 30 款代理游戏储备,其中 8 款已有版号。陈睿表示 B 站未来会尝试非二次元游戏,对「玩家向的、高口碑的游戏领域进一步扩展」。「我认为这一步扩展正如我们在视频内容方面的扩张一样,我们在游戏内容方面的扩展也能取得好的成绩。」

增值业务(直播和大会员)方面,B 站收入同比增长 172%,达到 7.9 亿元。在疫情期间,B 站通过在线教育、云音乐节等活动,拉动了直播业务的增长。

广告业务方面,受大环境影响,B 站广告业务增长受到挑战,同比增长 90%,达 2.1 亿元,但相比 2019 年年终有所下滑。

电商和其他业务方面,B 站收入达到 1.6 亿元,同比增长 64%。受物流等方面的影响,这一业务受疫情冲击最大。

财报中,B 站预计 2020 年第二季度收入将达到 25.0 亿元至 25.5 亿元人民币。

视频是服务

总结来看,通过一连串出圈的品牌动作(跨年晚会、「后浪」宣传片等),B 站用户增长迅猛。「从 Q1 的数据跟市场反应就可以看到,我们现在这一系列的措施其实也确实提升了 B 站在 15 到 35 岁网民中的品牌渗透跟影响力,也让 B 站在社会和文化潮流中占据更为核心的位置。」

据 COO 李旎在财报会议中透露,B 站还将在 5 月 20 日发布与歌手毛不易合作的毕业歌,在十一周年庆和暑假等节点还会继续推出一系列的品牌活动,进一步强化 B 站品牌。

对品牌的长期大量投入,背后是 B 站对视频成为未来最普遍媒体形式的笃定。陈睿认为,随着 5G 的普及,「未来所有互联网用户都应该是视频的用户」,因此目前占据网民总体 94.1% 的网络视频市场仍有增长空间。

「未来视频化的趋势不仅仅是娱乐,也不仅仅是内容,」陈睿说,「我认为它甚至是通信、是场景、是服务。」

疫情期间,上海教委与 B 站合作,指定 B 站为在线教育平台,B 站上线「学习区」,内有「上海空中课堂」专页。同样,半年来 B 站热推的知识领域也是一样,在线课堂和知识类内容,视频在这里扮演的角色其实已经是「场景和服务」。

上海空中课堂|哔哩哔哩

「视频在未来就相当于互联,」陈睿说,「大量人与人直接的连接,服务与人之间的连接,场景与人之间的连接,都会通过视频去做。」

从这个角度看,B 站屡屡出圈想要做的,不仅仅是拿下互联网视频的战争,它其实还想做到更多。