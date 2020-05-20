微软 Build 2020 大会转战线上：完全纯粹的开发者大会

这是微软第一次完全线上举办的Build大会，也是第一次完全属于开发者的大会。几乎所有的新产品都是属于开发者，开发者成为了唯一的主角。

“开发者，开发者，开发者，开发者”，微软前任CEO史蒂夫·鲍尔默(Steve Ballmer)曾经用这种略带疯狂、又唱又跳的方式表达他对开发者的热爱。不夸张的说，相比二十年前那个如日中天的巨无霸微软，现在的微软比以往任何时候都贴近开发者，重视开发者的作用，为他们打造平台和工具。因为没有开发者，就没有微软的生态平台，也就没有微软的一切。

2018年微软斥资75亿美元收购了开发者平台GitHub，这是微软CEO萨提亚·纳德拉(Satya Nadella)拉近开发者关系的最重要举措。当时很多开发者对GitHub的前景感到了担忧。近两年时间过去，归于微软旗下的GitHub依旧开放，并且推出了更好的服务，吸引了更多的开发者。纳德拉今天强调，GitHub的开发者数量超过了5000万。而两年前推出的低代码开发平台Power Platform的开发者数量也超过了350万人。

因为新冠疫情爆发，美国科技行业每年例行的几大开发者会议今年无法照常举办。谷歌I/O和Facebook F8干脆完全取消，微软和苹果则选择了线上直播。虽然和几万人现场参会的盛大感觉无法相提并论，但在这样全球停摆的特殊时刻，Build大会也具有特殊意义。“整个世界正在共同面对前所未有的挑战，全球开发者都承担着共同责任，全力以赴重新Build我们的社会、机构和行业”，纳德拉在直播中这样强调全球开发者所承担的使命，而微软的使命就是为开发者提供工具和解决方案。

那么，今年的Build大会究竟都宣布了什么新产品，又给开发者带来了哪些帮助？

为医疗行业打造微软医疗云

为了助力全球医疗机构和工作者应对新冠疫情，微软医疗云公开预览版上线，今年秋天正式推出。这是微软首次为特定行业打造云解决方案。微软医疗云是在微软现有的医疗行业相关云服务的基础上打造的，在满足医疗行业主要需求的基础上，可以更好的改善病患沟通，加强医疗团队协作，提升运营和诊疗数据。

具体而言，医疗机构和工作者可以基于这套云服务平台预约和安排看病诊断，通过视频进行远程诊断，加强医疗团队的远程协作，接入现有应用和平台的电子病历，管理医疗设备和防护用品，提高医院数据安全性。微软医疗合作伙伴生态将为其提供广泛技术支持。

在此次疫情中，微软已经与一些医疗机构进行了技术支持合作。美国宾夕法尼亚圣卢克大学医院系统(St. Luke’s University Health Network)此前完全没有远程医疗经验，但通过微软的视频协作工具Teams，很快就进行了每天3000次的远程医疗。医生还可以通过Teams视频工具与ICU内的同事合作，对新冠重症患者进行例行检查，减少了防护用品(PPE)的使用量。

远程协作平台Teams大升级

新冠疫情带来了巨大的远程协作需求。纳德拉表示，“我们在两个月内看到了原本需要两年的数字化转型”。Microsoft 365核心组件Microsoft Team智能会议平台使用量更是出现了巨大增长。据Techcrunch统计，2017年推出的Microsoft Teams在去年下半年超过了Slack，但今年的每日活跃用户量已经高达7500万人，是Slack的六倍以上。

Microsoft Teams此次推出的新功能包括：Visual Studio和Visual Studio Code加入Teams扩展，让开发者用自己熟悉的工具开发和发布Teams应用；Teams管理中心让IT管理员更便捷地管理Teams应用，包括评估、批准、预装行业应用或者由ISV开发的应用；用户单点登录，以及用来向不同设备的用户发送通知信息的Teams Activity Feed API，将帮助开发者提升Teams的用户体验；Teams商店将更容易搜索到相关应用；通过可定制的群组模板，管理员可以设定某个频道中可以使用的特定应用；Teams加入了新的网络设备界面（NDI）和Skype TX的互操作性，可以为公开或者内部的大规模会议直播提供更多可定制的高级设置

负责任的机器学习工具包

微软宣布要为全球开发者打造一个公平公正的人工智能开发平台，推出一系列“负责任”的机器学习工具包，帮助开发者在生命周期内正确理解、保护和控制机器学习模型。这些Azure机器学习功能会在GitHub上提供开源。

这些机器学习工具包括了：InterpretML工具包，可用来解释模型中不同参数所代表的意义，帮助开发者理解机器学习模型的行为；Fairlearn工具包可以评估和纠正人工智能系统的公平性，从6月起将内置于Azure机器学习服务；WhiteNoise工具包可实现差分隐私——在模型从隐私数据中发掘洞察的同时，以统计学原理确保姓名、生日之类的隐私信息得到完善的保护；Azure机器学习内置的机器学习运维（MLOPs）让开发者可以对构建、训练、部署模型的全过程进行跟踪和自动化控制

AI模型训练超级计算机

微软宣布与人工智能行业推动机构OpenAI独家合作，打造了一台排名全球前五的超级计算机，专门用来在Azure公有云上训练超大规模的人工智能模型。这是一台拥有超过28.5万个CPU核心、1万个GPU、每GPU拥有400Gbps网络带宽的单一系统超级计算机。与当前最新的“全球超算500”列表对比，其性能位居前五之列。

得益于在Azure上托管，这台超级计算机拥有现代云计算基础设施的各种优点，包括快速部署、可持续发展的数据中心、并可以访问所有Azure服务。相比以往的单独AI模型训练单独任务，超级计算机可以实现更高级别的超大规模人工智能模型，深入了解语言语法、知识概念中的差别，完成复杂的任务。举例来说，可以总结冗长的讲话，可以从上千份法律文件中找到相关陈述，可以直接从GitHub上找到代码。

微软今年2月推出的针对自然语言的图灵模型已经全球最大的AI语言模型。通过Azure人工智能服务和GitHub开源社区，将大型AI模型、优化训练工具和超级计算机资源开放出来，让开发者、数据科学家和商业用户都能轻松利用这一超大规模的人工智能平台，开发自己的项目。

消除Win 32和通用Windows平台隔阂

微软还宣布推出Project Reunion平台，致力于打造一个和操作系统分离的统一开发平台，让开发者轻松实现Win 32和通用Windows平台(UWP)API的整合，为所有Windows 10版本和不同设备开发应用。纳德拉提到，今年用户每月在Windows上的时间同比增长了75%。

过去两年，微软一直在努力消除Win32（或称Windows API）与通用Windows平台（UWP）API之间的隔阂，Project Reunion能够统一对现有Win32和UWP API的访问，并通过NuGet这样的工具使其脱离操作系统的束缚。这将为新开发应用提供一个通用平台，同时现有的应用，无论是用C++、.NET（包括WPF、Windows Forms、UWP）或者React Native编写，都可以通过这一方案得到现代化的升级，并加入最新的功能。

此外，微软还宣布面向Linux的Windows子系统（WSL）加入对GPU加速和GUI图形界面的支持。对GPU硬件的支持将提升在Linux下运行并行计算、训练机器学习和人工智能模型的性能。GUI的加入将允许WSL直接运行带有图形界面的Linux应用。微软面向企业应用推出Windows Terminal 1.0，是一个现代化的终端应用，为用户提供了功能强大、快速的命令航工具，支持多页面同时操作，并支持Unicode和UTF-8字符编码，且支持GPU加速。