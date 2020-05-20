Endless OS 3.8.1 发布，使用 GNOME 的 Linux 系统

Endless OS 是基于 Linux 的操作系统，它使用从 GNOME 3 衍生出来的定制桌面环境来提供简洁和流水线化的用户体验。它提供了许多免费应用程序，大部分都是开源的，包括基本的文字处理、表格处理、以及图片处理等，还有众多的儿童教育游戏、图书和教学影片。

Endless OS 并不使用传统的 Linux 包管理系统，而是使用一份用 OSTree 管理的只读的根文件系统，应用程序套件则基于此之上。

据悉，Endless OS 的大部分成员为目前最流行的开源桌面环境 —— GNOME 的核心开发者，而目前 GNOME 基金会主席 Nuritzi Sanchez 也是 Endless OS 的创始人之一，相信 Endless OS 对 GNOME 的支持应该会不错。

Endless OS 3.8.1 发布了，主要更新内容包括：

更新到 Chromium 81.0.4044.138，为 Endless 的内置浏览器带来了新的安全修复程序

新增 VMWare Guest Tools，为 VMWare 用户带来更好体验

修复了导入 Endless OS OVF 镜像时，VMWare Player 显示错误消息的问题

现在可以在初始设置期间将家长控制的配置步骤正确翻译为所选语言

在“设置”中选择“登录时不需要密码”即可从管理员帐户删除密码

修复了 App Center 有时不显示可用的应用程序更新的问题

更改系统语言后，App Center 会为已安装的应用程序安装缺少的翻译

之前的版本中，在初始设置期间挂起和恢复计算机将显示密码提示，并要求重新启动。现在该问题已解决

用户现在可自定义头像

当使用非拉丁键盘布局时，Endless OS 3.8.0 缺少了对选择键盘布局的支持，现在已恢复

即将发布的 Kolibri 2 将支持桌面搜索；Endless OS 3.8.1 默认在新系统上启用此功能

一些其他小的 bug 修复和改进

更新说明： https://community.endlessos.com/t/release-endless-os-3-8-1/13010