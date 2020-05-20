美股收盘全线大跌：B站大涨4.6%，拼多多下跌5.07%

5月20日消息，据外媒报道，美国时间周二，美股在最近四个交易日中首次收盘走低，回吐了昨天的部分涨幅，零售板块和银行板块大幅下挫。

道琼斯指数收于24206.86点，下跌390.51点，跌幅1.59%；标准普尔500指数收于2922.94点，下跌1.05%；纳斯达克指数收于9185.10点，下跌0.54%。

在美股周二交易中，科技龙头股多数下跌，苹果股价收于313.14美元，下跌0.58%；谷歌母公司Alphabet股价收于1373.48美元，下跌0.76%；亚马逊收于2449.33美元，上涨0.95%；微软收于183.63美元，下跌0.69%；Facebook收于216.88美元，上涨1.73%；甲骨文收于52.34美元，下跌1.52%；IBM收于120.29美元，下跌1.04%；奈飞（Netflix）收于451.04美元，下跌0.34%；特斯拉收于808.01美元，下跌0.69%；优步（Uber）跌0.65%；Lyft涨0.85%。

美股中的芯片龙头股涨跌不一，英特尔收于60.29美元，上涨0.62%；英伟达收于352.22美元，上涨0.63%；博通收于271.95美元，下跌0.58%；德州仪器收于112.68美元，下跌1.52%；高通收于78.09美元，下跌2.31%；AMD收于55.47美元，上涨1.61%；美光科技跌1.74%；应用材料公司涨2.01%。

在美国上市的中概股涨跌不一，网易收于395.69美元，上涨3.62%；阿里巴巴收于217.20美元，上涨0.89%；京东收于54.26美元，下跌2.29%；拼多多收于63.09美元，下跌5.07%；哔哩哔哩收于35.22美元，上涨4.63%；好未来收于55.94美元，上涨1.69%；爱奇艺收于17.66美元，下跌3.66%；跟谁学收于33.88美元，上涨3.17%；微博收于35.89美元，下跌1.94%；新浪跌0.35%；搜狐跌0.37%；搜狗跌3.17%；携程涨1.06%；前程无忧涨2.10%；汽车之家涨1.50%；58同城跌1.58%，蔚来涨2.22%，金山云跌1.78%。

跟谁学上涨3.17%，该公司股价昨日大跌7.31%原因是浑水公司发布了针对该公司的做空报告。

美国主要股指在最后一小时的交易中承压，此前医疗新闻网站STAT News的报道引起了人们对莫德纳（Moderna）可能的新冠疫苗试验结果的担忧。这家生物科技公司的股价下跌了10.4%。昨天，因莫德纳公布了一种可能的新冠病毒疫苗第一阶段测试结果呈阳性，该公司股价大涨了19.96%。

根据美国约翰·霍普金斯大学汇编的数据，全世界新冠肺炎确诊病例已超过480万例，其中美国超过150万例。

美国时间周一，美股出现强劲反弹，道指和标准普尔500指数均录得4月6日以来最大单日涨幅。来自莫德纳的一种试验性新冠疫苗显示出积极的早期迹象，这一消息令投资者欢欣鼓舞。道琼斯指数大涨逾900点，标准普尔500指数收盘上涨3.2%，创下3月6日以来的最高水平。

瑞银全球财富管理首席投资官马克·海菲尔（Mark Haefele）表示：“随着（新冠肺炎）逾100种治疗方法和疫苗的研发、医学上的突破、更复杂的测试和追踪模型，以及政府的支持，可能会推动股市更大的上涨。但我们不能排除下行的可能性，而这可能由第二波疫情爆发所引发的。”

截至周二收盘，相对于3月23日的盘中低点，标准普尔500指数上涨了30%以上。