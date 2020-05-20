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为改善残障人士的访问体验，IBM 开源了一套开发工具包

2020/5/20 8:51:53来源：开源中国作者：xplanet责编：懒猫评论：

最近，IBM 推出了一套开源工具包 Equal Access Toolkit，这套工具面向开发者和测试人员，将可访问性直接整合到开发流程中，确保残障人士能够正常访问相应的网站或者应用程序。

据 ZDNet 报道，今年二月，犹他州立大学的非营利组织 WebAIM 对排名前 1,000,000 的网站首页进行了可访问性分析，发现超过 98% 的页面至少有一个可检测到的可访问性错误，平均每页有 60.9 项错误。其中最常见的是低对比度文本、图片无替代文字、空链接、表格标签缺失、空按钮、缺少文件语言等。报告中提到，若能改善这些问题，将会大大提升网页的可访问性。

这也在某种程度上意味着，大多数网站或应用一开始就没有考虑到这一点。来自 IBM 的 Bo Campbell 指出，当前大部分可访问性工作都是在开发计划和设计之后完成的，但其实这应当在初始阶段就被纳入开发框架。

建立可访问性开发框架是一项挑战，建立一整套可访问性框架思维更是一件难事，于是 IBM 开源了 Equal Access（平等访问）工具包，能够将适当的任务及时集成到工作流中，也有助于降低偿还缺乏可访问性的技术债成本，尤其是在开发后期和测试时。

Equal Access Toolkit 目前包含以下几项工具和组件：

在 IBM 工程师看来，“无障碍获取不仅是一种实践，而且是一种文化和一种思维习惯”。企业和软件设计师应当养成这样的无障碍思维，通过使产品更包容、更易于访问，确实有助于直接改善人们的生活。

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关键词：IBM

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