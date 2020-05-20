比尔盖茨夫妇寄语 2020 届毕业生：有你们引领，世界会变更好

IT之家5月20日消息 2020年，全球肆虐的新冠肺炎病毒，对人类的生存及发展带来严峻挑战，也对毕业生们从学校到社会的人生旅程造成巨大影响。IT之家获悉，受《华尔街日报》邀请，盖茨夫妇撰文鼓励2020届毕业生乐观面对并送上祝福，“无论当下或未来，你们都将有所建树。有你们的引领，世界会变得更加美好。”

绝大多数的毕业演讲不会改变历史的进程。但是，在1947年一个阳光明媚的下午，时任美国国务卿的乔治·马歇尔（George C. Marshall）的演讲改变了历史。

▲1947年时任美国国务卿的乔治·马歇尔，图源：网络图片

这位曾经的将军在哈佛大学的演讲上提醒人们，距离他们几千英里之外，第二次世界大战的余波正使欧洲陷入贫困、饥饿与绝望。他解释道，尽管“与这个地球上的动荡地区相距甚远”，但美国人民有责任援助欧洲。即使你从未听过这段演讲，你也可能对它所提出的政策议程很熟悉——马歇尔计划。该计划帮助西欧各国加速战后重建，并开创了和平与繁荣的新时代。

与当时一样，今天的世界正经受着巨大的苦难和经济损失。各国需要再次团结起来进行重建。但这一次，对于2020届毕业生而言，你们不需要一个演讲者来描绘“这个地球上的动荡地区”。我们今天所面临的新冠疫情不再是地域性的，而是一个真正的全球危机。

▲世卫组织5月18日发布的情况报告中关于各地区按时间线排列的确诊病例数据图，图源：WHO

在这个世界上，人与人之间有着千丝万缕的联系，你们这一代人比以往所有人都对此有着更深的理解。你们中很多人从识字起就会登录互联网。在成长过程中，你们可以接触到千里以外的流行文化、资讯和观点。而那些影响你们未来的重大挑战——疾病暴发、气候变化、性别不平等以及贫困——也同样在影响你们在世界各地的同龄人。

那么，这一切对你们人生的下一阶段意味着什么呢？作为国际社会的一员，你的行动将会对世界产生影响。无论你是谁，身在何处，职业目标是什么，你总能通过一些或大或小的方式，参与到让世界变好的行动中来。

如果这次危机促使你投身公共服务事业，那真是太棒了，但这并不是唯一的贡献方式。你可以随时通过发声、投票来推动变革。你可以坚定地支持那些政策，为每个地方的每个人创造更健康、更美好的未来，无论他们住在你家附近，还是地球的另一端。

的确，你们在一个艰难的时刻进入了人生的新阶段。对于你们中的很多人来说，毕业后的道路突然变得更加崎岖。有很多事需要担心，从个人的健康到家人的健康，再到就业市场对你偿贷能力的影响，至于如何让世界变得更好的大问题，你可能暂时无暇顾及，这是可以理解的。

但是，毫无疑问，无论是当下还是未来，你们都能有所建树。你们继承的这个世界，早已证明了进步是可能的——这是一个在战后重建的世界，一个战胜了天花的世界，一个养活了不断增长的人口的世界，一个让超过10亿人摆脱极端贫困的世界。

▲全球天花根除认证委员会委员们于1979年12月9日在日内瓦签署认证书，图源：世界卫生组织

这样的进步不是偶然发生，也不是命中注定。这是所有像你们一样的人共同承诺和为之奋斗的结果，无论他们的生活与工作如何，他们都将为推动我们前进的共同使命做出贡献。2020届的毕业生们，这是一个艰难的时代，但我们会渡过难关。在你们的领导下，世界将比以往更加强大。