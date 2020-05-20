索尼公布“Vlog小新机”，5月26日发布

IT之家5月20日消息 今天索尼公布了之前曝光的“ZV1 紧凑型相机”，官方称其为“Vlog小新机”，5月26日发布。

IT之家曾报道，这款相机主要为Vloger设计，将于2020年5月26日正式发布。索尼ZV1将搭载一个可以翻转到侧面的屏幕，另外也比黑卡更加容易握持。参数方面，爆料称这款相机将搭载24-70 F1.8-2.8镜头，支持一键虚化和实时眼部自动对焦。

除此之外，爆料称索尼将在6月的发布会上发布一款全画幅无反相机，可能是索尼a7S III。