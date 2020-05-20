云日历电脑版 1.27 版发布：Outlook日历导入同步、短信验证登录等

云日历 电脑版 1.27 再次更新！

软媒今天会在IT之家陆续发布云日历的三个版本：电脑版、安卓版和 iOS 版，一起提供了 Outlook 日历的导入同步。

今天的电脑版 1.27 还加入了手机短信验证的快捷登录机制，并且做了非常多的改进，例如天气详情页可以展示多城市天气信息等，具体的大家看下下面的更新日志吧。

修正：功能 - 天气详情页预警信息显示不全的问题

改进：功能 - 用户加入的只读权限的日历，在编辑时只能查看日程信息

新增：功能 - 「日程管理」页面，方便管理创建的所有日程

新增：交互 - 提醒到时播放提醒音（用户可在创建提醒的时候设置）

新增：界面 - 每月农历初一在下方绘制一条红线，便于快速定位



改进：功能 - 优化节假日文字较多时的显示

改进：功能 - 日历组筛选分成个人日历和分享日历

改进：功能 - 我的日程卡片，展示来源日历组信息

改进：功能 - 天气提醒窗口展示当前提醒城市名称

修正：功能 - 部分用户遇到的任务栏时间区域悬浮显示悬浮窗后，点击任务栏后还展示悬浮窗口的问题



修正：功能 - 用户设置了 DPI 同时又设置了桌面日历缩放的情况下，桌面日历x年x月显示不全的问题

修正：功能 - 时钟过零点后，时钟表盘未刷新的问题

修正：功能 - XP 用户下获取不到位置信息，在手动设置地理位置的时候导致崩溃的问题

修正：功能 - 某些情况下，获取当天历史上的今天数据引起崩溃的问题