【IT之家开箱】多彩配色只卖89元，天猫精灵方糖2开箱图赏

今天下午，天猫精灵2020新品发布会正式举行，发布会上多款新品亮相，其中就包括新一代的天猫精灵方糖2代。方糖2延续了89元的亲民价格和多彩的配色，官方也承诺后期将会加入更多配色和联名款，并为方糖2打造多款个性的“糖衣”。IT之家已经拿到了红色版的天猫精灵方糖2，下面就给大家带来她的开箱图赏。

方糖2的包装一如既往的简洁，配件不是很多。除了方糖2机箱本体外，就只有一个电源线和使用说明书。

相比前代，方糖2的机身更加方正。表面采用磨砂材质，所有的边角都进行了弧度处理，摸上去的手感不错。不过重量相比上代要更有分量。

天猫精灵正面布满了圆形小孔，但从外侧到中心都做了对称处理，顶部居中的地方有一个呼吸指示灯，在播放音乐或与天猫精灵语音互动时都会以丰富的灯效强化存在感。

前代大面积的天猫精灵Logo改到了正面的右下角，亮面材质，颇有点像小时候用立体贴。

天猫精灵方糖2的背面有一个电源接口，字母品牌Logo。

方糖2的电源接口依旧做了颜色区分，并有图案提醒标识。虽然连接电源的频次不高，但这样的设计还是比较方便用户操作的。

天猫精灵的顶部有四个实体功能按键，并且都有做凸起的纹理处理，便于用户进行盲操作。四个按键依次是唤醒/静音键、音量+键、音量-键、还有一个独立的精灵键，精灵键的功能可以自定义。靠后的位置还有一排拾音孔。

天猫精灵方糖2此次采用了2英寸5W的全频扬声器，并且在网孔内部覆盖了低声阻网布，音质、音量以及声音细节上都有所提升。同时新增的精灵键也让方糖2在玩法上更加自由。想要了解天猫精灵的更多信息，请持续关注IT之家哦。