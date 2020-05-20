云日历 iOS 1.22 重磅更新：Outlook 日历导入同步、短信验证登录等

云日历iOS 秒开版 1.22上架！

软媒刚刚在IT之家发布了云日历安卓版 1.22 和 电脑版 1.27，都加入了 Outlook 日历导入同步机制。



云日历 iOS 版 1.22 这次的更新内容比较多，例如加入了手机短信验证快捷登录，还支持海外手机号的绑定/换绑，纪念日加入了几周年的显示，还有大量的改进和修复。

云日历 iOS版可以打造强大的 iPhone/iPad 负一屏，今天为止，云日历提供破世界记录的12个 iOS 时间相关小组件，大家可以看本文下面的长图片，也可以看IT之家这篇《一分钟，iPhone 竟变得如此强大》，恳请大家帮助扩散分享。

云日历 iOS版 1.22 更新日志

新增：功能 - 支持Outlook 日历的导入同步

新增：功能 -手机短信验证快捷登录，支持海外手机号

新增：功能 - 手机换绑支持海外手机号

改进：功能 - 纪念日显示几周年

修复：小组件 - 小组件点击打开App订阅详情页时，订阅信息可能加载失败的问题

修复：功能 - 日历分享链接生成错误的问题

修复：功能 - 日历用户权限管理逻辑错误的问题

修复：功能 - 日期切换后“今天”按钮不显示的问题

修复：功能 - 日程管理标题显示乱码

修复：功能 - 时间选择器选择最大日期时农历天数显示错误

修复：功能 - 农历重复解析错误的问题

修复：功能 - 首页日历控件滑动到其它年份时，可能会跳到今天的问题

云日历 iOS版 1.21 更新日志

新增：功能 - 「日程管理」（“我”页面中）支持搜索、筛选日程，列表项可左滑删除

改进：功能 - 各个小组件单独打包专属的资源，大幅减少App的体积



改进：界面 - 小组件 - 天气小组件增加占位图，引导到App设置默认天气

改进：界面 - 小组件 - 日夜间模式调整

改进：界面 - 小组件 - 世界时钟恢复三列显示

改进：界面 - 订阅详情根据数据自适应高度

改进：界面 - 首页筛选页面精确分类

修复：界面 - iPad iOS 10 系统上我页面和设置页面显示错位的问题

修复：界面 - 首页左上角日期选择当月非当天日期时，返回今天按钮不显示的问题

修复：界面 - 我的日程卡片预览不显示的问题

修复：界面 - 世界时钟某些时区偏移显示不正确的问题

修复：界面 - 日程组选择界面，“查看详情”按钮在某些机型下显示不全的问题

修复：界面 - 倒数日、生日、纪念日、待办修改页面，提前提醒时间显示不正确的问题

修复：界面 - 首页筛选页面在 iOS 10下显示异常的问题

修复：界面 - 搜索框在不同机型下可能会显示异常的问题

修复：功能 - 点击全部已读崩溃的问题

修复：功能 - 天气的城市管理可能出现崩溃的问题

修复：功能 - 订阅和工具页实时搜索失效的问题

修复：功能 - 未登录时，固定、默认订阅处理不正确的问题

修复：功能 - 登陆超时或者退出登陆时，缓存数据没有清空的问题

云日历 iOS版 1.20 更新日志

新增：界面 - 全新红色图标，全新红色主题界面

改进：界面 - 夜间默认主题调整（小组件、App）

改进：界面 - 返回今日按钮加入交互动画

改进：界面 - 工具栏上的“我”支持小红点（消息中心）

改进：界面 - 月视图详情UI调整，城市选择增加入口

修复：界面 - 日程卡片待办的真实事件显示不正确的问题

修复：界面 - 订阅管理页面卡片元素被遮挡的问题



修复：功能 - 添加页面选择自定义重复时，用户选择默认值但是没有生效的问题



修复：功能 - 待办推送的详情显示不正确的问题

云日历 iOS版 1.15 更新日志

新增：功能 - 「下一个日程」小组件

新增：功能 - 点击底部工具栏支持震动反馈

新增：功能 - 首页右上角菜单，支持我的日程组、系统日历、订阅日历的筛选功能

改进：功能 - 优化天气管理、时钟管理等排序类页面数据量过大时，排序会卡顿的情况

改进：功能 - 优化天气详情图表组件，解决内存泄露的问题

改进：功能 - 当浏览器内没有可以返回的内容时，则执行返回上一页

改进：功能 - 月视图翻页到当前月份时，默认选中当天的日期

改进：界面 - 日期选择控件支持下滑手势关闭

改进：界面 - 月历区分重要节日和非重要节日

改进：界面 - 模态的界面采用iOS13的模态样

修复：功能 - 小组件 - 有时会显示空白界面的问题

修复：功能 - 小组件 - 伸缩模式下，月历小组件应该显示周历，实际上显示了月历的问题

修复：功能 - 小组件- 历史上今天、月历、时钟小组件第二次加载会跳动的问题

修复：功能 - 世界时钟管理不能正确排序的问题

修复：功能 - 世界时钟管理页面添加一个新城市，在其他设备上没有获取到新城市的问题

修复：功能 - 天气详情管理不能正确排序的问题

修复：功能 - 天气详情只显示一条温度线的问题

修复：功能 - 在天气管理页面更改默认城市后，天气详情的界面UI出现错乱的问题

修复：功能 - 在天气里管理选择重新定位，在定位城市中选择城市，返回界面后不刷新的问题

修复：功能 - 在天气管理里添加与定位相同的城市后，两个相同的城市有一个界面是空白的问题

修复：功能 - 进入天气详情页若默认的标签不是第一个时，会有跳动的问题

修复：功能 - 订阅详情页，取消订阅后再订阅，预览没有数据的问题

修复：功能 - 跨天日程解析错误的问题

修复：功能 - 系统日程事件显示错误的问题

修复：功能 - 部分页面销毁时没有释放的问题

修复：功能 - 日程通知栏时间格式化不正确的问题

修复：功能 - 推送关闭无效的问题

修复：功能 - 月视图切换到周的时候，翻页时日期不跟随变动的问题

修复：功能 - 首页上下滑动时，月视图在某些情况下显示不全的问题

修复：功能 - 周首日切换后，月视图显示不全的问题

修复：功能 - 首页搜索页面重复执行多次相同的操作导致的问题

修复：功能 - 登录卡顿时，翻动月历无法访问数据库造成崩溃的问题

修复：功能 - 搜索页面搜索中文App崩溃的问题

修复：功能 - 快速点击月历的日期可能出现的崩溃问题

修复：功能 - 系统日历读取时可能出现的崩溃问题

修复：功能 - 旧版本数据引起世界时钟管理页面崩溃的问题

修复：功能 - 在相册选择二维码扫码时崩溃的问题

修复：功能 - 修改完日程返回首页后，再刷新首页时可能出现的崩溃问题

修复：界面 - 黄历小组件在伸缩模式下有时显示不全的问题

修复：界面 - 世界时钟小组件在模拟表盘下显示不全的问题

修复：界面 - 世界时钟卡片时区偏移显示不正确问题

修复：界面 - WebView应用主题时，内容没有跟随主题变化的问题

修复：界面 - 设置页面点击推送开关时，动画鬼畜的问题

修复：界面 - 首页定位按钮显示不出城市的问题

修复：界面 - 日程卡片纪念日、倒数日的时间显示不正确的问题

修复：界面 - 日程卡片显示的农历生日年龄不正确的问题

修复：界面 - 系统开启粗体文本后，某些控件的文字超出控件本身的范围

修复：界面 - 天气卡片和详情页显示的摄氏度单位不正确的问题

云日历后续版本计划

目前的云日历已经有着三大痛点：

集成海量的功能订阅，海量的小组件/小部件 ——iOS版/iPadOS版已经集成12个负一屏小组件，我们在商店内同类产品的调查，全球范围内iOS日历软件的小组件都还没发现有比我们更多的，接下来，我们更会遥遥领先，又一个、一个、一批小组件会接踵而来。

跨越所有常见设备的云端数据全同步 —— 现已支持 iOS/iPadOS/安卓/Windows/macOS/Linux，接下来也在考虑支持 Wear OS（具体时间待定）……

永久免费、纯净、无广告 —— 是的，永无广告，不接开屏广告，不做界面内任何广告位摆放，也永远恪守软媒创造正向价值的原则，不泄漏隐私，不作恶，不滥用权限。当然，之前有朋友担心没广告能撑下去多久，这点还请放心，我们会有自己的商业模式，例如高级功能的付费开通等，请大家放一万个心。

云日历已经完成了秒开版再造，界面也从1.20开始引入了全新的红主题新颜，请大家关注IT之家通知或云日历App更新历史。

云日历下载：

点击或扫描上方二维码或点这里下载（自动识别各平台）。

版本：iOS/iPadOS/watchOS、安卓、Windows、macOS、Linux。

云日历官网：

https://mytime.ruanmei.com/

下面这张图，恳请大家在微信/QQ/钉钉/微博等社交软件中分享给朋友！帮助软媒推荐这款纯净没有广告的好工具给大家！

一、关于云日历

云日历，把握时间。

日程、天气、星座、黄历、农历、万年历、节假日、历史上的今天、世界时钟、吉凶、运势、限行日历、福彩体彩……以上目之所及，只是开始，即将掀开更宏伟的一幕。力求简单，真不简单。

云日历全平台产品，所有设备数据全部云同步，现已全面支持安卓、iOS/iPadOS/watchOS版本、Windows原生版、macOS，并已推出Linux版。

二、云日历部分界面截图

▲ iOS 的负一屏，云日历提供12个小组件，无比强大！

▲ 化繁就简，平淡不平凡

▲ 日程管理，用过，对比过，便深知强大

▲ 以上目之所及，仅是开始



三、下载信息

点击或扫描上方二维码或点这里下载（自动识别各平台）。

版本：iOS/iPadOS/watchOS、安卓、Windows、macOS、Linux。

云日历官网：

https://mytime.ruanmei.com/

更多软媒产品：

https://www.ruanmei.com/

软媒 - 存在，创造价值。