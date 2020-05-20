Ubuntu 优麒麟官方体验百度输入法 Linux 版本

IT之家5月20日消息 经历了漫长的等待，百度输入法Linux版本终于正式发布。这对Linux生态发展无疑是一个惊喜，今天优麒麟官方带来了如何安装和使用最新的百度输入法的体验。

一、安装

1、通过软件商店安装

1）通过开始菜单打开“麒麟软件商店”；

2）选择“百度输入法”，点击安装；

3）重启系统，按照提示进行设置。

2、官网下载deb包安装

1）打开百度输入法官网（ https://srf.baidu.com/site/guanwang_linux ），下载百度输入法Linux安装包；

2）进入下载目录，解压后进入相应文件夹；

3）安装百度输入法: sudo dpkg -i fcitx-baidupinyin.deb；

4）安装完成后，重启系统，按照提示进行设置。

二、使用

百度输入法Linux版支持拼音/五笔输入，超全三维词库助力精准输入；英文输入模式，设置指定App下默认输入英文，例如在Eclipse、Sublime Text、Qt Creator 等应用中，则会自动切换为英文输入；更多功能包括智能纠错、云输入、整句联想等。

同样可以使用快捷键进行设置，如：全半角设置（shift+空格）、中英标点切换（Ctrl+. ）、简繁字体切换（Ctrl+Shift+F）等。

IT之家此前报道，百度输入法 for deepin正式上线，大家可以下载体验；马上商店也会迅速同步上线。百度输入法官方网站上显示，百度输入法Linux版支持Ubuntu 1804、1810、1904、1910版本，Deepin 1510、1511版本。