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代码显示谷歌Pixel 5将搭载骁龙765处理器，或放弃旗舰市场

2020/5/20 17:18:39来源：IT之家作者：西瓜责编：远洋评论：

IT之家5月20日消息 今日，xda-developers的报道指出，谷歌Pixel 5可能不会配备旗舰级处理器，报道指出在今年3月就有传闻称Pixel 5将不会搭载骁龙800系列旗舰级芯片，而是由一款中端处理器取而代之，同时预测这款芯片将有可能是骁龙765。

早在今年1月，xda-developers就透漏过关于Pixel三种机型的代号：Sunfish，bramble和redfin。其中Sunfish是搭载骁龙730，已经确定为Pixel 4a。而bramble和redfin则为骁龙765，报告指出后者即为2020年的旗舰Pixel机型（Pixel 5）。

此外，报道指出通过谷歌相机复杂代码进行研究，基本可以确定谷歌Pixel5将不会搭载骁龙865处理器，而改用骁龙765芯片，这也与此前的Google Opinion Rewards调查中有关该机预期售价相吻合。有迹象表明，Pixel5将退出传统高端市场，而作为进入中端市场的一款产品。

IT之家发现原文中也表明，骁龙765还关联两种型号的芯片分别为骁龙765G和768G，后者则为该处理器的升级版本，这两者都与骁龙765使用相同的代码，因此Pixel 5的芯片有可能采用这三者中的任何一个。据悉，Pixel 5预计将于今年秋季发布，IT之家也会持续关注新机动态。

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关键词：Pixel 5

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