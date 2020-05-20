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彭博：字节跳动在非公开股票交易中估值已超过1000亿美元

2020/5/20 17:27:37来源：新浪科技作者：亚明责编：远洋评论：

北京时间5月20日下午消息，据国外媒体报道，知情人士称，在最近的非公开股票交易中，TikTok母公司字节跳动（ByteDance）的估值上升了至少1/3，达到逾1000亿美元。分析人士称，这表明字节跳动并未受到新冠病毒疫情的太大影响，将继续吸引广告商。

知情人士称，基于这家全球最具价值初创公司（字节跳动）股票的最近易手价格，其当前估值较两年前的约750亿美元上涨了33%以上。其中一位知情人士表示，部分交易对字节跳动的估值已高达1400亿美元。

近年来，字节跳动成长为一支强大的在线力量，这在一定程度上是由TikTok短视频平台（抖音海外版）所推动，该平台已在美国青少年中掀起了一场风暴。毫无疑问，投资者也希望从中分得一杯羹。本周早些时候，字节跳动还挖走迪士尼前高管凯文·梅耶尔（Kevin Mayer），出任TikTok首席运营官（COO）。

有知情人士称，字节跳动去年曾考虑在海外市场进行IPO（首次公开招股）。近日还有报道称，字节跳动计划在香港上市。但知情人士称，鉴于字节跳动的资金依然充足，任何上市计划都是一个相对长期的目标。对此，字节跳动拒绝发表评论。

凭借最新的市场估值，字节跳动相当于与汇丰控股（HSBC Holdings Plc）或IBM等行业中坚力量并驾齐驱，并与腾讯和阿里巴巴等中国互联网领军企业正面交锋，争夺用户流量和营销资金。

此外，字节跳动还在加强在电子商务和游戏等新领域的运营。今年，字节跳动掀起了一波招聘狂潮，预计2020年新工作岗位将达到4万个，希望在全球科技公司都在休假或裁员之际，赶上阿里巴巴的员工人数。

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关键词：字节跳动

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