瑞幸复盘第一夜：开盘血崩40%，市值只剩6亿美元

停牌43天后，瑞幸咖啡于今日晚间复盘，开盘跌幅接近40%，市值仅有6亿多美元。

瑞幸盘前一度跌超过50%，后跌幅收窄，但仍处于低位。4月初瑞幸自爆造假后，股价暴跌逾80%以后，瑞幸咖啡的股票一直处于停牌状态，市值仅有11亿美元。

纳斯达克强势摘牌，瑞幸处于危险境地

瑞幸咖啡自曝造假22亿元，令公司一步一步走向绝境。

高层换血、研发新品、调整价格和经营策略，都没能留住瑞幸在美股的一席之地。

昨晚，瑞幸咖啡发布公告称，5月15日公司收到了纳斯达克的退市通知。

纳斯达克给出退市原因，一是根据纳斯达克上市规则5101，瑞幸咖啡在4月2日披露的虚假交易引发了公众利益问题；二是根据纳斯达克上市规则5250，针对虚假交易的相关商业模式，该公司过去未能公开披露重大的信息。

瑞幸官方回复称，计划就此向纳斯达克听证小组提出举行听证会请求，听证会结果出炉前，将继续上市。瑞幸咖啡同时指出：“不能保证听证会小组批准其继续上市的请求。根据通知，听证会通常将安排在听证会请求日期后大约30至45天举行。”

瑞幸董事长陆正耀深夜回应，表示纳斯达克不等最终调查结果就要求公司退市，出乎意料，并对此深感失望和遗憾。

北京威诺律师事务所主任杨兆全律师今日在媒体直播中解析瑞幸退市危机。他表示，瑞幸咖啡被纳斯达克摘牌是大概率事件，“已经在退市的悬崖上”。如果被摘牌，大股东可能会破罐子破摔，甚至会放任或者促成瑞幸咖啡的破产。这对投资者想最终拿到全额赔偿，是不利的。

纽约大学教授、汇盛金融首席经济学家陈凯丰表示，纳斯达克监管力度很强，直接摘牌是对的。瑞幸目前处于比较危险的境地，纳斯达克对中概股的管理未来将会更为严格。

他表示未来瑞幸举办听证会，也不排除会有回旋的余地，但是按照美股的历史情况，一般这种情况所有的高管都要辞职和换人，然后重新组织独立调查委员，把账务查清楚，把此前所有的财务报表重新审计后公布，这种情况下继续上市也是有可能的。

中国电子商务协会专家张健表示，即便复牌，这次瑞幸退市在劫难逃了，财务造假在美国社会是一个道德问题，不被接受。根据美国退市制度，瑞幸咖啡加剧了美股市场的担忧， 美国总统特朗普上周称，他正在“关注”不遵守美国会计准则的中国公司，他的政府已阻止一家联邦退休储蓄基金投资中国公司股票。

今日，纳斯达克证实，关于修订上市规则的提议已经提交了美国证交会（SEC），目前处于等待证交会批准状态。据纳斯达克介绍，向美国证交会提交的规则修订，主要是对部分国家公司的上市标准收紧。

路透社昨天报道称，纳斯达克交易所运营商纳斯达克公司将公布针对首次公开招股(IPO)的新限制，业内人士透露纳斯达克新上市规则要求包括中国在内的一些国家的公司，在IPO时融资达到2500万美元门槛，或者保证融资额至少是上市后市值的四分之一。

同时，纳斯达克还将要求审计公司确保他们的国际分公司遵守全球标准。纳斯达克还将检查负责审计有希望IPO的中国公司账目的审计工作。

专业人士认为调整后纳斯达克上市门槛在可接受范围，上市规则收紧并非针对中国公司。不过此举将提高了中国企业赴美上市的门槛。一些中国公司未来更加难以在纳斯达克交易所上市。

瑞幸一旦退市，也许会影响其现金流

“过去的一个多月，我一直处于深深的痛苦和自责之中，夜不能寐。公司如果退市，面临的困难和压力必将继续加大，但不论怎样，我都会倾尽全力维持门店运营，竭尽所能挽回股东损失，让瑞幸这个品牌能够走下去”。陆正耀在声明中称，其本人一直在实业一线，风格可能太激进，企业跑的太快，也导致很多问题，但绝不是以‘概念做局’去欺骗投资人”。

陆正耀在声明中明确指出瑞幸如果退市，经营将会变得困难。张健也认为如此。不过目前瑞幸有很多忠实消费者，而且从目前来看，尚没有替代者出现。

就近日数据来看，瑞幸APP下载仍高居不下，今日瑞幸APP下载量位于苹果免费App榜单餐饮类第四名。

自曝造假后瑞幸选择更换CEO和COO，同时爆出关店和裁员消息，让外界对其经营情况产生了质疑，瑞幸相关负责人就“在北京预计关店80家”问题作出回应,称受疫情等相关因素的影响,瑞幸咖啡确实在进行正常的门店优化。

针对裁员问题，瑞幸表示随着公司业务战略调整，个别部门涉及人员的转岗和优化，一些员工离职属于正常的人员流动，主要是在执行2019年绩效考核的末尾淘汰机制。对于离职员工，瑞幸咖啡按照国家相关法律进行赔偿。

张健认为瑞幸最大的问题是，到底要不要继续用瑞幸这个品牌和VI系统。因为，还是用这套系统的话，未来在哪里上市都是问题。

想要活下去，张健认为瑞幸目前需要换高管，此外要增加盈利点，让股民有信心，最后需要做到逆袭增长，快速占领市场，挤压其他咖啡品牌的空间，如果在局部形成垄断地位，生存根本不是问题。局部是否能形成垄断，主要看两个方面，一个是资金是否满足开店速度，一个是消费者是否继续认可。

张健认为从目前来看，受消费者影响不算太大。但是如果一旦面临巨额赔偿的时候，可能就没有充足的资金进行扩张，目前就他所知，瑞幸一天新开门店为10家。他认为，这次瑞幸会受到很大的打击。扩张速度也会受到很大的影响。