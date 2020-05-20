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一切为了环保，谷歌承诺不再为石油和天然气公司开发AI工具

2020/5/20 21:45:41来源：新浪科技作者：亚明责编：远洋评论：

北京时间5月20日晚间消息，据国外媒体报道，谷歌今日承诺，将停止开发定制的人工智能（AI）工具，来帮助石油和天然气公司在全球范围内提取化石燃料。

在做出这一承诺之前，绿色和平组织（Green Peace）周二刚刚在一份报告中阐述了，谷歌、微软和亚马逊如何使用人工智能和仓库服务器来帮助壳牌（Shell）、英国石油（BP）和埃克森美孚等公司在地球上寻找油气矿藏。

对此，谷歌一位发言人今日向媒体证实，谷歌将不再构建定制的AI/ML（机器学习）算法，为油气行业的上游开采提供便利

该发言人称，谷歌云2019年从石油和天然气公司获得了约6500万美元的收入，占谷歌云总营收的不到1%。为此，谷歌承诺不在AI/ML领域展开竞争，不会给谷歌带来太大影响。

市场咨询服务公司HG Insights预计，今年石油和天然气行业在云计算领域的整体开支将达到13亿美元。

对于谷歌的这一确定，绿色和平组织表示赞赏。绿色和平组织官员伊丽莎白·扎迪姆（Elizabeth Jardim）称：“虽然谷歌与石油和天然气公司仍存有一些遗留合同，但我们欢迎谷歌的这一决定，即不再为上游石油和天然气开采构建定制的解决方案。”

谷歌被誉为世界上最环保的大型科技公司之一。与其他科技巨头不同，谷歌自2007年以来就一直保持了碳中和。相比之下，亚马逊承诺到2040年实现碳中性，而微软承诺到2030年实现“碳负值”。

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关键词：谷歌

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