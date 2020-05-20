ORIGIN PC推出新款游戏本：最高搭载10核i9-10900K

IT之家5月20日消息 ORIGIN PC今日推出新款游戏本EON17-X和移动工作站NS-17，搭载了英特尔第十代桌面平台酷睿处理i9-10900K，10核心20线程，可自由超频，显卡为Max-Q设计的NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER旗舰显卡，起售价均为2599美元。

据官方介绍，EON17-X EON17-X 最高可支持64GB内存，最多可同时使用4 个DDR4 3200内存，后续将推出支持128GB内存的版本，支持最多三个M.2 PCIe 3.0x4 的SSD 和 M.2 SATA SSD，可搭载 8TB（支持 RAID 配置）硬盘。

IT之家了解到，新款笔记本配备了Wi-Fi 6 AX201网卡，拥有2 个USB 3.2 -A接口、2个 USB 3.2-C接口、1个雷电3接口、1个DP1.4接口、2个miniDP 1.4接口、 1个HDMI接口、1 个microSD读卡器1x RJ-45 以太网端口，

这两款机型不仅配备了NVIDIA GeForce RTX 2080 SUPER 显卡，还支持 NVIDIA G-SYNC ，可选 17.3 英寸 240Hz 1080p 显示屏、 17.3 英寸 60Hz UHD 4K 显示屏（ 100% 的 Adobe RGB 色域）以及17.3 英寸 144Hz 1080p显示屏。