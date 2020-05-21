抠图不只有PS！堪称黑科技的AI一键抠图网站

“去背”一直是PS里的术语，只不过现在用得越来越频繁了。去除照片背景，意味着你可以随时随地根据自己的需要替换背景，满足设计或者“全球旅行”的梦想。当然就像很多PS梦想神器一样，“去背”说起来容易做起来难，即便是修炼过的大神级人物，也要花费很长时间。近日有朋友向笔者推荐这样一款在线抠图神器，只需5秒就能100%完美去除背景，非常神奇！

Remove.bg是一款功能强大的AI在线图片去背网站，完全免费且全程自动化。和传统的一键抠图（去背）工具相比，remove.bg通过时下最热门的AI技术，轻松实现前背景的智能化分离。



抠图前后对比（左：原图 右：抠图）

1. 如何使用

打开浏览器，在地址栏中输入网址（见文末），便进入到Remove.bg首页。

网站首页

Remove.bg提供两种图片上传方式，一是点击页面中的“上传图片”按钮，上传本地图片。二是按下Ctrl+V直接粘贴在线图片网址。上传后不必进行任何操作，马上就会得到一张已经去好背景的图片。

上传后的图片已经去除了背景（注意发丝和左臂与头发间的空隙）

去好背景后的图片，可以直接下载（PNG格式），也可以点击旁边的“编辑”按钮二次编辑。Remove.bg提供了几种非常常见的二次编辑模板，包括一键换背景和一键换背景色。每种背景支持四种虚化程度选择。因此事实上，它可以瞬间生成几十种不同的图片风格。

二次编辑界面

也可以随意替换背景色

除了人像图以外，家俱、汽车、动物、商品也能被快速抠取出来，对于做运营或者美工的小伙伴来说，简直太完美了！

非人物抠图效果也很棒

需要说明的是，Remove.bg对于上传图片的大小是有限制的，每张图片不得超过2500万像素。同时下载也有局限，免费用户只能下载到小尺寸图片，如果需要高清抠图下载，则要另外购买付费套餐。

免费用户只能下载小尺寸图片，高清图需要购买付费套餐

2. 批量去背

除了单张抠图（去背）外，Remove.bg也提供了批量化去背操作。

Remove.bg支持两种批量化处理方式，分别是Windows/Mac/Linux客户端和Photoshop扩展（ZXP格式）。使用前需要在Remove.bg官网首先注册一个账号（免费），然后点击APP里的“Get API Key”申请一个免费API秘钥。客户端也是支持免费账户的，每个免费账户每月可以处理50张图片。

客户端需要首先注册账号，并点击这个链接获取API Key（免费）

通过APP可以实现批量抠图

写在最后

总体来说，Remove.bg是一款相当厉害的在线抠图神器，最大看点就是其搭载的AI智能引擎。话说近一段时间，我们也陆续推荐了几款在线AI工具，实际效果都很出色。此外Remove.bg也提供了API服务，有开发能力的使用者，可以直接整合到自己的程序中使用。

在线AI小工具的盛行，是否意味着传统的PS已经“过时”？这个其实就像是手机与单反的关系一样，PS的优势在于操作无限制，以及规范化的工作协同，而Remove.bg则主打快捷和简便。如果你没什么技术，AI抠图的效果可谓是完爆PS；但如果你是PS高手，那AI就未必能占到便宜了。总体来说，两者更像是相辅相成的关系，而非对立面。对于经常需要抠图的小伙伴来说，Remove.bg将是一个不错的选择！



Remove.bg