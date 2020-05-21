视频清晰度升级！AcFun现可免费观看60帧视频

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IT之家5月21日消息 据IT之家网友反馈，昨日晚间AcFun发布公告，加入针对视频播放的优化。A站用户现可免费观看60帧视频。
本次优化的具体内容：
①当上传视频帧率<48时，若视频平均码率>3M且视频分辨率≥1080p，则视频可以转出高码率的1080p+档位。
②当上传视频帧率≥48时，若视频分辨率≥1080p，在这次更新后则可以转出高帧率的1080p60档位；若视频分辨率≥720p，在这次更新后则则可以转出高帧率的720p60档位。
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