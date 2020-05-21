小米全新金属版小爱音箱官宣特性：立体声 2.0 ，会害羞、卖萌

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IT之家5月21日消息 小爱音箱系列销量突破2200万台，另外一款全新的小爱音箱将于5月21日和大家见面！主打全新+好音箱。小爱音箱官方宣布，小爱音箱将首次换上全新金属外观。
小爱音箱官方昨天下午另外宣布了金属版音箱的新特性。
两台小爱音箱将施展奇妙的声音魔法。立体声2.0，让客厅秒变音乐厅。
IT之家获悉，小爱同学有了新进步，你开心ta就开心。你的小爱会害羞、卖萌。
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