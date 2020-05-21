苹果MacBook最新专利曝光：用户将可调整/移动触控板

IT之家5月21日消息 据Patently Apple报道，美国专利商标局近日公布了苹果公司的一项授权专利。从专利图来看未来的苹果MacBook将不再使用实体触控板，届时笔记本的整个键盘下方区域均可被用作触控板。

苹果专利图还给出了部分底视图，其包括动态输入层，触觉反馈模块，触摸检测模块和触摸频率检测模块。IT之家了解到，从专利图来看这项专利如果被运用到MacBook设备中将允许用户根据个人使用习惯将触摸板从笔记本的一侧移到另一侧。