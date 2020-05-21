内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>软件之家>软件快报

类 Unix 操作系统 OpenBSD 6.7 发布：ARM64 设备支持树莓派 4

2020/5/21 7:30:33来源：开源中国作者：局长责编：骑士评论：

OpenBSD 6.7 已发布，OpenBSD 是一个专注于代码正确和文档准确且关注安全的操作系统，其强调可移植性、标准化、正确性、前摄安全性以及集成的密码技术。该项目还开发广为使用且受欢迎的 OpenSSH（OpenBSD Secure Shell）软件，它利用 SSH 协议为计算机网络提供加密的通信会话。

主要更新内容：

  • 改进 FFS2 文件系统并成为默认文件系统，包括在新安装时默认使用 64 位时间戳和区块号

  • 为 ARM64 设备提供对 Raspberry Pi 4 的支持，同时改进对 Raspberry Pi 3 的支持。对于 OpenBSD ARMv7，还改进了对 Raspberry Pi 2/3 的支持

  • 更好地支持 Rockchip 系统，如 Pinebook Pro

  • 针对 SMP 的多项改进，包括更好的 AMD SMT/Core/Package 检测

  • 对各种不同的硬件驱动改进，包括支持 Intel AX200 WiFi 设备

  • 引入 FIDO 驱动，支持 FIDO/U2F 安全密钥

  • 修复了在不同的 USB 3.0 控制器上使用时对 USB 2.0 设备的处理

  • PowerPC OpenBSD 构建切换到 Clang 作为其默认代码编译器

  • 多项 dhclient 修复

  • 改进音频驱动

  • 安全改进

  • ……

详情查看发布公告

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：UnixOpenBSD

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    