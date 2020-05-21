类 Unix 操作系统 OpenBSD 6.7 发布：ARM64 设备支持树莓派 4

OpenBSD 6.7 已发布，OpenBSD 是一个专注于代码正确和文档准确且关注安全的操作系统，其强调可移植性、标准化、正确性、前摄安全性以及集成的密码技术。该项目还开发广为使用且受欢迎的 OpenSSH（OpenBSD Secure Shell）软件，它利用 SSH 协议为计算机网络提供加密的通信会话。

主要更新内容：

改进 FFS2 文件系统并成为默认文件系统，包括在新安装时默认使用 64 位时间戳和区块号

为 ARM64 设备提供对 Raspberry Pi 4 的支持，同时改进对 Raspberry Pi 3 的支持。对于 OpenBSD ARMv7，还改进了对 Raspberry Pi 2/3 的支持

更好地支持 Rockchip 系统，如 Pinebook Pro

针对 SMP 的多项改进，包括更好的 AMD SMT/Core/Package 检测

对各种不同的硬件驱动改进，包括支持 Intel AX200 WiFi 设备

引入 FIDO 驱动，支持 FIDO/U2F 安全密钥

修复了在不同的 USB 3.0 控制器上使用时对 USB 2.0 设备的处理

PowerPC OpenBSD 构建切换到 Clang 作为其默认代码编译器

多项 dhclient 修复

改进音频驱动

安全改进

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详情查看发布公告。