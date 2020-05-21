微软 Build 2020 ：Win10 本月支持 WSL2 发行版，很快支持 GPU 和 Linux GUI

在刚刚召开的微软 Build 2020 大会上，传来不少有关 WSL 的新消息。这篇文章将一并整理、逐一介绍。

其中，本月就可实现的包括以下这两项：

随着 2020 年 5 月更新的发布，Windows 10 将于本月开始支持 WSL 2 发行版

Docker Desktop 推出使用 WSL 2 作为后端的新版本

已经在路线图中，很快就能与大家见面的有：

仅使用一行命令安装 WSL

首次安装时，WSL 2 将成为默认版本

WSL 对 GPU 计算的支持

WSL 对 Linux GUI 的支持

Windows 10 本月开始支持 WSL 2

在四年前的 Build 2016 大会上，微软宣布推出 WSL，随后引发了很多关注。根据微软提供的数据，从最初第一个预览版本的几千下载量，到如今每月运行 WSL 的活动设备已超过 350 万台，这是一个巨大的增长。

WSL 2 的第一个预览版本在 Build 2019 大会首次亮相。相比 WSL，它与 Linux 内核有着更高的系统调用兼容性，且速度比 WSL 的早期版本快 3 至 6 倍。

本月，随着即将到来的 2020 年 5 月更新，Windows 10 将开始正式支持 WSL 2 发行版。

正式发布之前，可以回顾一下近期关于 WSL 2 的较新消息：

Docker Desktop 推出使用 WSL 2 作为后端的新版本

将近一年前，也就是 WSL 2 预览版刚刚宣布后不久，我们曾报道过 Docker 计划推出 Docker Desktop for WSL 2，它将使 Docker 的开发体验更友好、解锁更多新功能，并致力于成为在 Windows 上使用 Docker 的最佳方案。

在 WSL 2 上托管 Docker 的这一更改有助于容器更快地启动。同时，由于 WSL 2 与 VM 相比更轻巧、占用空间更小，因此在主机上消耗的资源也更少。

Windows Docker Desktop 默认安装在 2020 年 5 月的 Windows 10 更新上，将在 WSL 2 上运行。

使用一行命令安装 WSL

查找和启用 WSL 不够方便这一点招致了很多抱怨，因此 WSL 团队正在对 wsl.exe 命令行工具进行一些改进，以使用户更加方便地安装 WSL。

很快，大家就可以通过在命令行中输入 wsl.exe --install 来轻松地安装 WSL。

在接下来的几个月中，在 Windows Insiders Fast Ring 中应该能够看到此功能的初始版本。

此外，不仅仅是针对 WSL，微软在此次的 Build 2020 大会上还新开源了 Windows 软件包管理器 winget，可以帮助使用者快速轻松地发现并安装不同的工具，只需要使用 winget install <tool> 这样一个命令即可。

WSL 2 成为新的默认分发版本

WSL 开发团队发现 Insider 分支中的大多数用户都已经在使用 WSL 2 版本。之后，在首次进行安装时，WSL 2 将成为默认版本。它会随着上文提到的命令行 wsl.exe --install 一同到来。

WSL 将支持 GPU 计算

自从第一个版本发布以来，向 WSL 添加 CUDA 和/或 GPU Compute 支持一直占据很高的呼声。WSL 团队表示，在过去的三年中，WSL、Virtualization、DirectX、Windows Driver 团队，以及他们的芯片合作伙伴等一直在致力于提供此功能。

现在微软宣布，未来几个月内将在 Windows 10 Insider 版本中开始预览对 WSL 的 GPU 计算支持。

最初的 GPU 计算功能将提供两种方案：

NVIDIA CUDA （CUDA 是跨平台的 API，可以通过 Windows 上的 WDDM GPU 抽象或 Linux 上的 NVIDIA GPU 抽象与 GPU 通信）

针对专业人士，支持使用的现有 Linux 工具和工作流程

DirectML（直接机器学习，机器学习的低级 API）

针对初学者和学生，使用来自多家供应商的支持 DirectX 12 的 GPU



将发布带有 DirectML 后端的 TensorFlow 预览包，从而在 Windows 硬件的整个范围内实现硬件加速——DirectML 也将支持本机 Windows，包括 Windows 上的 TensorFlow

有关这方面的更详细信息，可查看 DirectX 团队的官方博客文章。

添加对 Linux GUI 应用程序的支持

WSL 团队表示，他们的目标是使用户能够在桌面上无缝地运行 Windows 应用程序与 Linux GUI 应用程序。

在 BUILD 大会上，该团队直接从 WSL 运行了一些示例的 GUI 应用程序进行演示。这些应用程序连接到 WSL 内部运行的 Wayland 服务器，该服务器与 Windows 主机上的 RDP 客户端进行通信。

若希望有更多了解，可查阅 WSL 团队官方博客文章：https://devblogs.microsoft.com/commandline/the-windows-subsystem-for-linux-build-2020-summary/