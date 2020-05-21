美股全线收涨，明星中概股多数下跌，B站下挫7%

网易科技讯5月21日消息，据外媒报道，美国时间周三，美股收盘全线上涨，美国有更多的州放松了“居家令”，投资者加大了对美国经济重启的押注，而科技股继续领涨。

道琼斯指数收盘于24575.90点，上涨369.04点，涨幅1.52%；标准普尔500指数收于2971.61点，上涨1.67%，创下自今年3月初以来的最高收盘点位；纳斯达克指数收于9375.78点，上涨2.08%。

在美股周三交易中，科技龙头股普遍上涨，苹果股价收于319.23美元，上涨1.94%；谷歌母公司Alphabet股价收于1406.72美元，上涨2.42%；亚马逊收于2497.94美元，上涨1.98%；微软收于185.66美元，上涨1.39%；Facebook收于229.97美元，上涨6.04%；甲骨文收于52.90美元，上涨1.07%；IBM收于121.38美元，上涨0.91%；奈飞（Netflix）收于447.67美元，下跌0.75%；特斯拉收于815.56美元，上涨0.93%；优步（Uber）涨3.23%；Lyft涨0.42%。

美股中的芯片龙头股普遍上涨，英特尔收于63.10美元，上涨4.66%；英伟达收于358.80美元，上涨1.87%；博通收于278.68美元，上涨2.47%；德州仪器收于117.48美元，上涨4.26%；高通收于80.63美元，上涨3.25%；AMD收于56.39美元，上涨1.66%；美光科技涨3.37%；应用材料公司涨2.95%。

美国时间周三，在美国参议院通过了一项加强对外国企业监管的法案后，美国主要股指从盘中高点回落。这项名为《外国公司问责法》的法案规定，任何一家外国公司连续三年未能遵守美国上市公司会计监督委员会（PCAOB）的审计要求，将禁止该公司的证券在美国证券交易所上市。该法案还将要求上市公司披露它们是否为外国政府所有或控制。在这一消息传出后，阿里巴巴和京东等中概股的股价均从高点回落。

在美国上市的中概股涨跌不一，阿里巴巴收于216.79美元，下跌0.19%；京东收于54.31美元，上涨0.09%；拼多多收于60.90美元，下跌3.47%；哔哩哔哩收于32.70美元，下跌7.16%；好未来收54.60美元，下跌2.40%；爱奇艺收于16.76美元，下跌5.10%；跟谁学收于30.58美元，大跌9.74%；微博收于34.32美元，下跌4.37%；新浪跌2.24%；搜狐跌4.70%；搜狗跌2.68%；携程跌0.31%；前程无忧涨2.97%；汽车之家涨7.73%；蔚来跌5.69%；金山云大跌10.39%。

瑞幸咖啡今天恢复交易，开盘后暴跌38%，盘中跌幅一度达到45%，最终收于2.82美元，大跌35.76%，市值为7.1亿美元。

周三的上涨，令美国主要股指本周涨幅超过3%。这也使纳斯达克指数今年的涨幅达到4.5%，进一步扩大了该指数今年以来对道琼斯指数和标准普尔500指数的领先优势。截止周三收盘，以科技股为主的纳斯达克指数较今年2月份创下的历史高点仅下跌了不到5%。

Facebook股价上涨超过6%，马逊上涨近2%，均创下历史新高。

美国时间周三，美国康涅狄格州开始允许消费者在有户外座位的餐馆用餐，一些商店也开始重新营业。一天前，纽约州州长安德鲁·科莫（Andrew Cuomo）表示，该州的新冠疫情已经回落到最初的水平。

富国银行投资研究所全球市场策略师斯科特·雷恩（Scott Wren）在一份报告中表示：“随着美国大多数州都在不同程度上重启经济，未来三到六周可能对金融市场很重要。”股市已经“在一定程度上反映了重启的成功”。

雷恩补充道，不过，“我们仍认为消费者支出回升速度可能慢于市场目前的预期。”