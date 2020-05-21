雷军代表两会建议：为航天大国出谋，为人民安全建言

IT之家5月21日消息 今日，第十三届全国人民代表大会第三次会议即将开幕。

全国人大代表、小米集团董事长兼CEO雷军向大会提交了四份建议，分别是《关于推动卫星互联网行业发展的建议》、《加快运用智能手机、电视等智能终端建设我国灾害预警等公共服务体系的建议》、《关于完善小微企业融资服务的建议》和《关于加大力度引进国际高层次人才的建议》。

IT之家了解到，今年是雷军履职全国人大代表第八年。四份提议可以用“上天入地、烟火人间”八个字来形容。值得注意的是，雷军已连续第二年建言发展商业航天，呼吁将卫星互联网纳入我国“十四五”发展规划。

此外，雷军还建议加快运用智能终端建设灾害预警等公共服务体系，并一如既往呼吁给民营企业创造更好的发展环境，特别是针对新冠疫情之下，小微企业发展处境艰难，提出进一步探索精准服务小微企业融资的长效机制。

建议重点发展卫星互联网

2019年全国两会，雷军提出了《关于提高创新能力、大力发展商业航天产业的建议》。

雷军在今年的建议中指出，卫星互联网被列为了新基建重要发展范畴，为商业航天领域带来了广阔的发展机遇。“十三五”期间，我国出台了多项支持和鼓励商业航天发展的政策条例，极大地推动了我国商业航天产业的发展。因此，雷军首先建议将卫星互联网作为重点发展的战略新兴产业纳入我国“十四五”发展规划，明确卫星互联网相关商业航天企业是国家航天事业的重要组成部分。

同时，雷军还建议进一步降低民营企业进入卫星互联网的门槛。主要措施有两条，一是改革国内卫星频率申请协调机制，即降低向国际电联申报频率轨道资源的门槛；二是进一步放开对民营企业应用商业卫星开展商业服务的行业准入限制。同时，加大力度发展天使投资、创业投资等融资方式，促进科技创新型小微企业发展。

运用智能终端建立灾害预警体系

仰望星空之外，雷军还在建议中表示：“新冠肺炎疫情提醒我们，一个繁荣和谐的社会不仅要有不断发展和进步的动力，也要有化解重大系统性风险的能力。”而雷军认为，即将到来的5G+AIoT的万物智能互联的时代，能够为我国灾害预警系统等公共服务体系的建设贡献更大的力量。

目前，小米集团已经和成都高新减灾研究所联合研发了全球首个系统级接入地震预警功能的“手机+物联网”平台。功能上线175天，成功预警4.0级以上地震9次，无一漏报。

雷军建议，鼓励科研机构和企业，成为灾害预警体系的建设和服务主体，并呼吁各级应急管理部门尽快授权开通全国电视、手机的地震预警服务，打通地震预警“最后一公里”。

另一方面，疫情对小微企业的影响非常巨大。党中央、国务院长期间关注小微企业发展，相关数据显示，2018年末全国普惠口径小微企业贷款余额8万亿元，同比增长18%。但疫情过后，据有关银行调研显示，80%小微企业存在资金缺口。目前，为支持小微企业复工复产，多部委密集推出了财政政策和货币政策等支持措施。雷军建议以此为契机，进一步探索精准服务小微企业融资的长效机制，促进我国经济迈向高质量发展新阶段。

他特别强调、推进金融机构融资服务坚持风险定价。加强运用金融科技和大数据能力，降低服务成本。扶持中小银行专注进行小微企业融资服务。加大力度发展天使投资等融资方式，同时通过税收调节等手段鼓励以上融资方式更好地投入到小微企业。

疫情还带来了国际形势的风云变化，而全球竞争的第一要务是对国际一流人才的引进。雷军对此建议，北京、上海、深圳等城市要对标纽约、东京等城市，大力打造国际人才高地；其中重点引进青年科学家来华从事前沿基础研究，并且在公共服务、企业税收、人才交流等方面，为引进国际一流人才创造良好条件。