走上巅峰之后的苹果 Apple Watch 智能手表，下个目标会是儿童吗？

译者注：随着社会的不断发展，智能手表已经逐渐占据了儿童可穿戴设备的市场。各种品牌的智能手表蜂拥而出，让市场竞争变得激烈的同时，也让消费者也变得难以抉择。据业内人士分析，作为2019年智能手表领域的主导者，苹果很可能在今年的新品发布会上推出适合儿童使用的智能手表。现在推出这种产品的时机合适吗?

最近的一份报告显示，2019年，苹果智能手表的销量超过了整个瑞士手表行业，而在2020年上半年，它占据了智能手表市场55%的份额。智能手表是苹果可穿戴设备业务之一，目前该业务的规模足以与《财富》150强企业相当。

许多人都记得5年前苹果的“One More Thing”（史蒂夫·乔布斯的经典名言，在临近发布会结束时借此带来最大的惊喜。）时刻，CEO蒂姆·库克表示，苹果公司已经开始着手打造世界上最好的智能手表。很多人都对其是否能达到这一点心存质疑，尤其是机械手表的爱好者，但毫无疑问的是，苹果智能手表正出现在越来越多消费者的手腕上。

苹果智能手表成为2019年的行业王者

数据最能够说明苹果智能手表的主导地位。国际数据公司(IDC) 2019年第四季度可穿戴设备行业的数据显示，苹果在全球市场的份额为36.5%。三星排在小米之后，市场占有率排名第三，但它仅获得8.8%的市场份额。

那么苹果智能手表的下一个目标是什么？它将如何继续巩固其王者地位呢？

近几个月来，有证据表明，苹果正试图将自己的智能手表打造成为一款更适合儿童使用的产品，许多未来的功能都在苹果发布会之前都被人们挖掘出来。

一些研究iOS软件更新的人士透露，很快一部iPhone就能够同时对多块苹果智能手表进行连接和控制，让父母通过他们的手机对智能手表进行额外的设置。在这个过程中，他们可以设定对特定联系人的访问权限，甚至可以对手表可以播放什么音乐设置播放权限。

很显然，“上学时间”模式将会出现在下一次主要的软件更新中，让家长有更多的控制权。苹果甚至计划让其活动跟踪功能更适合儿童，通过改变视图上的数据刺激其进行活动。它还计划奖励那些放弃游戏机、到户外玩耍和参加体育活动的孩子。

如果这些或者更多的模式在苹果的下一代智能手表中出现，或者下个月在WWDC大会（全球开发者大会）上对智能手表软件进行讨论，那就意味着苹果正朝适合儿童的个人设备迈出坚定的一小步。苹果还计划为智能手表增加另外一些功能使其更适合老年人佩戴，其中最典型的就是摔倒探测功能。

“One more thing”时刻亮相的智能手表

策略分析公司分析师尼尔·莫斯顿表示，面向儿童的智能手表在全球范围内增长迅速。智能手表业务的热点地区包括了印度、俄罗斯、美国、英国和中国。CounterPoint最近的一份报告显示，中国在儿童智能手表的出货量中份额最大。该报告还强调，2019年智能手表整体出货量有所增长。儿童智能手表市场正在亚洲以外的地区增长，但速度没有那么快。莫斯顿称：“苹果是打开全球儿童可穿戴设备市场的关键。”

虽然Garmin和Fitbit两家公司都涉足了智能手表领域，但该领域的主导品牌是华为以及小天才和步步高等中国品牌。Fitbit前雇员创立的Doki科技公司推出了几款功能最齐全的智能手表，包括语音通话、健康跟踪和位置跟踪等功能。该公司甚至将亚马逊的Alexa智能助手融入到智能手表当中。

手机网络运营商也没有放弃这块蛋糕。英国电信企业沃达丰(Vodafone)将一款由阿尔卡特制造的儿童智能手表贴上了自己的商标，该产品具备语音通信、GPS定位以及一键呼救功能，SOS按钮能够让孩子向父母发送警报。在美国的威瑞森公司推出了Gizmo智能手表，支持GPS定位和LTE电话连接。

然而，上述这些产品的功能和组件都可以在当前的苹果智能手表中找到。苹果智能手表经同样配备了GPS天线，室内位置跟踪能力也得到提升。它有手机连接功能，可以定位苹果手表，甚至可以拨打紧急求救电话。可以说，苹果已经具备了制造儿童智能手表的基础。

安全和隐私问题才是苹果智能手表的拦路虎

然而为儿童设计可穿戴设备有着非常明显的挑战和风险，其中最重要的就是安全以及隐私问题。这些问题在2017年和2018年已经突显出来，当时的一系列儿童智能手表都暴露出了巨大的安全漏洞，这些漏洞可能会让黑客通过手表与儿童交谈，甚至是编造假的位置信息。

2018年，两家智能手表制造商被发现违反了《儿童在线隐私保护法》，在未获得父母许可的情况下，收集了佩戴智能手表儿童的“精确地理位置数据”。这些个人信息是非常敏感的数据。

Techsixtyfour推出的Gator智能手表就是一款存在被黑客入侵风险的智能手表。在这个问题被曝光后，该公司迅速采取了行动，但公司创始人科琳·王声称，她之前的想法“有点天真”，忽视了那些想要通过黑客入侵来伤害终端用户的人。

儿童智能手表非常受欢迎

不过，Gator仍然是亚马逊上评价最高的智能手表之一。它专为5至12岁的儿童设计，支持双向呼叫13个指定的号码和位置跟踪。那么，尽管之前存在这样的安全问题，为什么家长们还要购买它呢? 科琳·王称，家长们之所以喜欢它，就是因为他们不需要再给孩子买一部智能手机。

关于苹果专门为儿童设计的智能手表，科琳·王认为可能存在一个潜在的障碍，那就是价格。她声称：“如果苹果能以我现在的价格推出智能手表，那就太棒了。然而，苹果不会推出售价99英镑的智能手表。”

当Gator智能手表暴露出容易受到黑客攻击的问题之后，挪威可穿戴设备公司Xplora也在相关测试中受到了关注。但该公司的智能手表是唯一一款符合GDPR（通数据保护条例）规定的手表，公司联合创始人斯滕·柯克巴克表示，在行业动荡的几个月中，欧盟对这一领域的所有公司都采取了严格的审查。一些产品幸存下来，但许多产品都因此下架。

Xplora的智能手表与Gator有着许多相同的功能。同样适用于3至12岁儿童，还可以拨打多达50个联系人的电话，家长可以查询基本的位置信息，安全区域功能可以让家长知道孩子何时在家或在学校。Xplora的智能手表还有发送短信息的功能和SOS求救功能。尽管健康追踪功能在产品发布之初并没有得到公司重视，现在Xplora也开始提供更多的此类功能。

科克巴克说:“苹果早就应该这么做了。”他认为，增加针对儿童的功能是出于责任感。尽管苹果的智能手机是为成人设计的，但很多儿童仍想使用它们。他表示:“苹果知道，它必须为此承担一些责任，让它更适合儿童。”

他还认为：“此举可能为苹果带来新一代潜在的智能手表用户。孩子们比成年人更快地适应数据、趋势和功能的变化，而且我认为大公司都希望与消费者进行尽可能长的交流。”

价格可能是苹果智能手表的最大阻碍

苹果的儿童智能手表之路并不平坦

那么，在9月份苹果的新品发布会上，苹果是否真的能够推出一款适合儿童的智能手表呢？苹果智能手表已经牢牢控制着智能手表市场，而且任何稳固市场地位的方法肯定都经过了深思熟虑。

苹果已经充分意识到了父母为孩子购买iPad或iPhone的趋势，我们有理由认为，这一趋势也正发生在智能手表上。当然，这样一种新品的推出无疑取决于许多因素。已经进入这一领域的智能手表制造商表示，苹果必须能够制造出操作简单的产品，当然价格也是一个重要因素。

但由于新冠疫情的影响，所有这些可能都变得无关紧要。此次疫情对供应链的影响，让许多企业都陷入困境，这意味着现在可能不是苹果推出一款重大新品的最佳时机，尤其该产品面向的还是全新的消费者。如果如果苹果真的打算推出这样一款儿童智能手表，以目前的形势来说，苹果推迟其发布也是完全可以理解的。