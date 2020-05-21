三星 Galaxy S20 战术版发布：美军部队专用，普通人买不到

IT之家5月21日消息 三星今天发布了与美国联邦政府和国防部（DoD）合作开发的最新移动创新产品Galaxy S20 Tactical Edition（战术版）。它被开发用于军事目的，以提供与现有外围设备和机密应用程序的高度安全性和兼容性。

三星Galaxy S20 战术版（TE）具有DualDAR架构。它提供了两层数据加密，可以根据NSA标准保护机密任务的机密数据。三星电子美国B2B移动部门负责人Taher Behbehani说：“ Galaxy S20战术版”为战士提供了使他们在该领域具有优势的技术，同时为他们的IT团队提供了易于部署、高度安全的解决方案。

尽管三星Galaxy S20战术版主要基于消费级的Galaxy S20打造，但它具有一些自定义特征，这些特征超出更高的安全级别。它具有夜视模式，允许操作员在佩戴夜视镜时打开或关闭显示屏；还有一种隐形模式，用于禁用LTE并屏蔽离网通信的RF广播。

三星Galaxy S20战术版还提供了一种安装在胸前时可以在横向模式下轻松解锁的方法，操作员只需按一下按钮就可以启动其最常用的应用。三星Galaxy S20战术版可以运行多种任务应用程序，包括ATAK，APASS，KILSWITCH，BATDOK，并且与Samsung DeX完全兼容。

据IT之家了解，根据官方公告，三星Galaxy S20战术版将在2020年第三季度通过精选的IT渠道合作伙伴推出。但是，普通民众不要指望能够在公开市场购买它。