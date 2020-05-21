GitHub Electron 9.0.0 发布：跨平台桌面应用开发工具

Electron 是 GitHub 发布的跨平台桌面应用开发工具，支持 Web 技术开发桌面应用，其本身是基于 C++ 开发的，GUI 核心来自于 Chrome，而 JavaScript 引擎使用 v8。

Electron 9.0.0 现已发布，主要更新内容包括有：

Breaking Changes

Features

添加了对 BrowserWindows 的全屏属性支持。＃23330

添加了 session.listWordsFromSpellCheckerDictionary API 以列出字典中的自定义单词。＃22128

添加了 session.removeWordFromSpellCheckerDictionary API 以删除字典中的自定义单词。＃22368

在 macOS 上的 app.focus() 中添加了一个新的 force 参数，以允许应用强制 take focus。＃23447

添加了 chrome.i18n extension API。＃22570

添加了对 BrowserWindow 上某些 getter/setter 对的属性访问的支持。＃23208

使用 enable_electron_extensions 进行构建时，增加了对 chrome.extension.getBackgroundPage API 的支持。＃22177

允许为 WebFrame.executeJavaScript* methods 使用可选的回调参数，除非目标上下文已暂停，否则将同步调用该参数。＃22501