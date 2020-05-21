GitHub Electron 9.0.0 发布：跨平台桌面应用开发工具

Electron 是 GitHub 发布的跨平台桌面应用开发工具，支持 Web 技术开发桌面应用，其本身是基于 C++ 开发的，GUI 核心来自于 Chrome，而 JavaScript 引擎使用 v8。
Electron 9.0.0 现已发布，主要更新内容包括有：
Breaking Changes
将app.allowRendererProcessReuse的默认值更改为true。这将防止在渲染器进程中加载非上下文感知的本机模块。（有关此更改的更多信息，请参见＃18397。）＃22401
删除了不推荐使用的 <webview>.getWebContents()。＃20986
删除了不推荐使用的“setLayoutZoomLevelLimits” method。＃21383
主进程和渲染进程之间的IPC现在使用结构化克隆算法。＃20214
将 shell.openItem(path) 拆分为同步和异步方法。＃20682
Features
添加了对 BrowserWindows 的全屏属性支持。＃23330
添加了 session.listWordsFromSpellCheckerDictionary API 以列出字典中的自定义单词。＃22128
添加了 session.removeWordFromSpellCheckerDictionary API 以删除字典中的自定义单词。＃22368
添加了 session.serviceWorkerContext API，以访问基本服务人员信息并接收来自服务人员的控制台日志。＃22313
在 macOS 上的 app.focus() 中添加了一个新的 force 参数，以允许应用强制 take focus。＃23447
添加了 chrome.i18n extension API。＃22570
为背景页面添加了chrome.tabs.connect extension API。＃22549
添加了对 BrowserWindow 上某些 getter/setter 对的属性访问的支持。＃23208
使用 enable_electron_extensions 进行构建时，增加了对 chrome.extension.getBackgroundPage API 的支持。＃22177
允许为 WebFrame.executeJavaScript* methods 使用可选的回调参数，除非目标上下文已暂停，否则将同步调用该参数。＃22501
恢复了对基于 pdfium 的 PDF 查看器的支持。＃22131
Fixes
在 Mac 上，不允许窗口位于菜单栏后面。＃22828
修复了 webRequest 模块不能与 file:// 协议一起使用的问题。＃22919
修复了 webRequest 不适用于 CORS 请求的问题。＃22468
修复了 win.setMenuBarVisibility(false) 不隐藏菜单栏的问题。＃23263
修复了在 macOS 上更改主题会破坏窗口最大化状态的问题。＃22724
修复了使用 protocol.registerSchemeAsPrivileged api 时网络服务进程崩溃的问题。＃22917
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Performance
发布说明：https://github.com/electron/electron/releases/tag/v9.0.0