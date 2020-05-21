网易游戏旗下全部80余款在线运营网游升级防沉迷系统：未成年用户每日限玩3小时

5月21日下午消息，网易游戏今日对外公布了关于未成年保护工作的最新进展。网易游戏表示，截止5月20日，已完成旗下所有在线运营的网络游戏防沉迷系统升级，共计80余款。

此外，单机游戏和弱联网游戏也在加急调试中，预计六月份覆盖所有网易游戏。后续新上线的游戏也将升级防沉迷系统后方可上线。

据介绍，升级后的产品将有效限制和管理未成年用户的游戏行为，包括22点至次日8点实施宵禁，法定节假日每日限玩3小时，其他时间每日限玩1.5小时等。

在完成所有在线运营网游防沉迷升级的同时，网易还通过搭建“网易家长关爱平台”以及升级App端“家长护航功能”，希望加强与家长之间的协同管理。家长通过“网易手游管家”App，即可在移动端随时随地实现对孩子游戏时间、游戏消费等的查询和管理，包括设置消费上限、禁玩时段等。

值得一提的是，在以防沉迷新规为基础底线的同时，家长还可以根据实际情况进行更为严苛的约束，比如可设置16~18岁玩家，每月充值金额累计不得超过100元。

目前，家长护航功能已接入《荒野行动》《阴阳师》《猫和老鼠》《明日之后》等诸多热门游戏，后续将逐步接入网易旗下全部游戏。

此前，腾讯宣布旗下80款游戏将落实防沉迷新规，正测试人脸识别技术。