一图读懂vivo X50系列微云台技术：防抖面积比OIS大3.2倍

IT之家5月21日消息 vivo X50系列旗舰级影像手机将于6月1日正式发布，新机的一大亮点是搭载超感光微云台技术，将传统意义上的云台“塞进”手机当中，大幅度提升手机本身的防抖效果。

今天vivo举行了微云台媒体沟通会，详细介绍了vivo X50系列搭载的微云台技术。微云台内部构造复杂且精密，它由限位机构、双滚珠悬架、镜头、音圈马达、双S型FPC排线、T-FPC、磁动力框架以及保护盖构成；整体面积约为普通主摄平均占版面积的5倍、潜望式摄像头的3.2倍，是云台实现小型化的难点，也是业内面对的主要挑战。经过不断的尝试，最终vivo采用异形结构磁动框架堆叠方式，解决了这一难题。

IT之家了解到，在微云台防抖的加持下，主镜头有着更大的转动角度，防抖面积比传统OIS光学防抖手机大3.2倍，微云台防抖角度达到正负3°，是传统OIS光学防抖的300%，提供了更好的防抖稳定性。基于微云台的特性，X50 Pro的整体感光能力也得到相应提升，主摄感光性能相比X30 Pro提升了39%，部分手持场景感光性能相比X30 Pro提升高达220%。

数据方面，根据vivo实验室提供的数据，在OIS关闭情况下，1/50秒快门的照片暗光成片能力与OIS开启1/8秒快门的照片暗光成片能力接近，所以OIS光学防抖的暗光成片能力是防抖关闭的暗光成片能力的6.25倍；而微云台防抖则可以在1/4秒快门时长的情况下，达到与普通OIS光学防抖相同的成片，防抖暗光成片能力是无光学防抖的12.5倍，普通光学防抖暗光成片能力的2倍。

下面是官方给出的一张图读懂vivo微云台：