华为海思发布XR混合现实芯片：支持8K解码，集成GPU、NPU

5月21日，上海海思正式发布XR芯片平台，推出首款可支持8K解码能力，集成GPU、NPU的XR芯片，首款基于该平台的AR眼镜为Rokid Vision。

海思官方也对这一平台进行了更多解读：

一方面，该XR芯片平台支持8K硬解码能力，可以支持到单眼42.7PDD。

以VR为例，人眼能达到的理想分辨率大约为60PPD（每度像素数），一般支持4KP60解码能力的芯片能支持的单眼分辨率为21.3PPD，对应到电视的话只能等效于480P的电视显示效果，还远远达不到让人感到舒适和沉浸式的效果。此次海思发布的XR芯片也是从解码能力进行了提升，以提供更清晰的内容呈现效果。

另一方面，该平台加入海思专有架构NPU，可以提供最高9TOPS的NPU算力。

AR产品一个重要应用场景是人脸识别、车牌识别，这需要对AR眼镜摄像头中采集到的视频图像进行实时分析，正确识别出每帧图像中的人脸及车牌，将识别到的结果上传到服务器进行比对，并将比对结果实时显示到眼镜中的屏幕上。从图像采集、分析、上传到显示，耗时越短，速度越快，用户体验越好，而分析阶段是整条链路中耗时最长的一环，想要做到每分钟上百个人脸、车牌在毫秒级时间内完成分析识别，就需要芯片具备强大的NPU算力支持。也是基于这样的考虑，海思对平台架构进行了优化。

作为海思XR芯片平台的第一款产品，Rokid Vision为国内AR领域创企Rokid旗下的一款核心产品，该产品正面外观与普通墨镜相似，镜片内侧有两块独立显示屏，具备 40°+ 视场角（FOV），1080P的3D显示效果，采用光波导显示方案，连同镜腿两侧的立体声音响，可为用户带来等同于一台4米外110寸3D 高清电视的沉浸体验。

据悉，Rokid Vision将应用于安防、工业、教育、零售、会展等多个领域，提供更强大、便携、沉浸的体验。

Rokid也正式宣布加入海思的XR芯片平台。此前，Rokid已与海思一起优化了这一平台专用算法和方案。据悉，双方对语音、视觉、环境感知等AI计算能力做了大量的优化工作，完成了多路视频编解码的高分辨率低延时设计，从芯片规格、系统软件和云端服务多个层面，为XR行业提供AI交互和多人协同等核心基础能力。