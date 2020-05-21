李彦宏：加快智能交通基建步伐，让车路更“聪明”

5月21日下午消息，我国交通运输发展迎来重大历史机遇期，人工智能、5G等新技术正在成为拉动智能交通发展的新引擎。两会期间，全国政协委员、百度董事长李彦宏提案建议，各地政府应抓住机遇，加快智能交通基础设施建设步伐，提升交通治理能力，早日实现交通强国。

李彦宏表示，智能交通基础设施是重要的融合基础设施，具体表现为车路智行，包含了车辆、道路和运输智能化。

目前，新技术与城市交通治理的融合还处在早期阶段。李彦宏委员提出，应鼓励各地政府加大投入，探索城市智能交通运营商模式，加快交通路网车路协同智能化改造，建设全国性的新一代智能交通治理平台。

李彦宏建议，有条件的地区应首先探索智能交通运营商模式，通过平台式运营模式，打通数据壁垒，统筹全域、全量、全时的交通大数据，为城市交通分析研判、组织管理、指挥调度提供支撑。

对于交通路网车路协同智能化改造，李彦宏认为，应开展基于车路协同的智能交通基础设施建设试点示范，将智能道路基础设施作为车联网先导区和交通强国试点的重要建设内容，优先予以政策、资金和场景支持。

此外，李彦宏还建议，加快全国范围的新一代智能交通治理平台建设，实时监测道路交通运行情况，加强交通风险隐患主动安全预警，形成安全可靠的现代化交通治理体系。