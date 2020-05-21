内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

约谈、关停，吉林省网信办处理41家“问题网站”

2020/5/21 18:08:34来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家5月21日消息 据吉林网信办微信公号消息，吉林省网信办微信公号5月21日消息，2020年1至4月份，吉林省网信办及省内各地网信部门持续开展网络生态治理专项行动，依靠网络举报线索与网上自主巡查，依据《网络安全法》《互联网新闻信息服务管理规定》《网络信息内容生态治理规定》《互联网用户公众账号服务管理规定》等法律法规和规章，共计处置“问题网站”41家。

按照国家网信办要求，吉林省网信办针对省内网站存在的涉嫌论文侵权问题，严肃约谈2家网站负责人，要求其切实履行网站主体责任，立即清理违规内容，开展深入整改；

针对网民举报的“字母圈”“新大赢家”“小黄鸭”等7家网站和App存在大量色情、诈骗、赌博类有害信息的问题，会同省通信管理局及时采取注销备案、停止接入等处置措施，有效防止了黑产业链向吉林省网络空间蔓延；针对个别自媒体平台账号备注混乱的问题，指导长春市网信办严肃约谈“今日头条吉林省运营平台”负责人，责令其全面排查、立即整改；针对“潮歌网”“延边生活网”“Duangduang笑”“kinki(辣白菜)”“Sorun”等网站、微信公众号和客户端违规转载境内外新闻和视频的问题，指导吉林市网信办、延边州网信办、通化市网信办、松原市网信办对25家网站平台负责人进行了约谈、警告，并关停注销6家假冒网站。

IT之家了解到，此外，吉林全省各级网信部门还查实并向相关单位移交处理举报线索37条，确保全省网络执法工作沟通顺畅、协调有力。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：网信办

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    