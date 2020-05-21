约谈、关停，吉林省网信办处理41家“问题网站”

IT之家5月21日消息 据吉林网信办微信公号消息，吉林省网信办微信公号5月21日消息，2020年1至4月份，吉林省网信办及省内各地网信部门持续开展网络生态治理专项行动，依靠网络举报线索与网上自主巡查，依据《网络安全法》《互联网新闻信息服务管理规定》《网络信息内容生态治理规定》《互联网用户公众账号服务管理规定》等法律法规和规章，共计处置“问题网站”41家。

按照国家网信办要求，吉林省网信办针对省内网站存在的涉嫌论文侵权问题，严肃约谈2家网站负责人，要求其切实履行网站主体责任，立即清理违规内容，开展深入整改；

针对网民举报的“字母圈”“新大赢家”“小黄鸭”等7家网站和App存在大量色情、诈骗、赌博类有害信息的问题，会同省通信管理局及时采取注销备案、停止接入等处置措施，有效防止了黑产业链向吉林省网络空间蔓延；针对个别自媒体平台账号备注混乱的问题，指导长春市网信办严肃约谈“今日头条吉林省运营平台”负责人，责令其全面排查、立即整改；针对“潮歌网”“延边生活网”“Duangduang笑”“kinki(辣白菜)”“Sorun”等网站、微信公众号和客户端违规转载境内外新闻和视频的问题，指导吉林市网信办、延边州网信办、通化市网信办、松原市网信办对25家网站平台负责人进行了约谈、警告，并关停注销6家假冒网站。

IT之家了解到，此外，吉林全省各级网信部门还查实并向相关单位移交处理举报线索37条，确保全省网络执法工作沟通顺畅、协调有力。