Xbox和Windows NT 3.5源代码被泄漏到网上

IT之家5月21日消息 微软初代Xbox游戏机的源代码已经在网上泄露，同时泄露的还有Windows NT 3.5的代码。Xbox的源代码包括了该游戏机上的操作系统内核，是Windows 2000的定制版本，可以确认泄露的代码是真的，本月早些时候就已经出现在网上。

“我们注意到了这些报道，并正在进行调查。”微软的一位发言人在一份声明中对The Verge说。

Xbox OS泄露的内容包括一些构建环境、Xbox开发套件、用于测试的模拟器以及内部文档，但据了解，这个内核和源代码此前已经在爱好者之间私下流传。

目前已经有很多Xbox的模拟器，包括CXBX、XQEMU和CXBX Reloaded，但大多数模拟器都在难以模拟初代Xbox操作系统和内核。微软在开发第一款Xbox的时候就考虑到了x86硬件，Xbox内核是基于Windows 2000的定制和剥离版本，并支持DirectX 8。

多年来，非官方的模拟器一直试图复制这个内核，但到目前为止，只有40款左右的游戏提供了有限的模拟支持，相比之下，初代Xbox上大约有900款游戏。微软有自己专属的Xbox和Xbox 360游戏模拟器，但目前只在Xbox One游戏机上提供，在Windows PC上没有。

此外，Windows NT 3.5接近最终版本的源代码也出现在了网上。源代码包括了所有必要的构建工具，应该可以让发烧友们深入挖掘旧版操作系统。由于Windows 3.5的支持已经于2001年12月结束，该操作系统在全球范围内使用率很低，因此源代码泄露并不是一个重大的安全问题。

IT之家了解到，早在2004年，部分Windows 2000和NT 4的源代码就泄露，甚至在2017年，部分Windows 10的源代码也被公布在网上。