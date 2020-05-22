新功能样样给力！微信安卓内测版7.0.15体验

自从微信上一次加入全新的深色模式后，好评声一直不断，毕竟它解决了大家一个苦恼已久的问题——如何在晚上畅快地聊微信。不过微信的这项功能，一直是跟随Android系统色彩自动变化，并不支持手动调节。对于那些本身就不支持深色的老手机来说，就比较头疼了。近日微信发布了最新版安卓7.0.15内测版，最大变化就是增加了一个手控深色按钮，不多说了，老机福音！

微信安卓版内测7.0.15

1. 手控深色模式

话说微信的深色模式，也算是呼唤以久了。自打7.0.10版首次推出“深色模式”以来，后续每个版本几乎都在对这项功能进行细微的改进。然而有一个问题却始终没有解决，那就是如果手机系统本身不支持深色模式（Android 10以下），用户便无法启用它。对于为数并不少的老机用户而言，这个结果显然有些残酷！

新增加的手控“深色模式”

从这一版开始，老机用户终于也能长出一口气了。和前版相比，7.0.15在“设置-通用”面板下，新增加了一项“深色模式”的手控开关。用户可以在关闭“跟踪系统”后，看到新增加的手控选项。不过有一个小问题，目前切换手控模式仍然需要重启微信生效，用户体验还不是很好，期待后续改进吧！

目前手工切换需要重启微信才能生效

2. 小程序支持投屏

小程序在这一版中继续更新，一个最具实用性的变化，就是视频小程序开始支持“投屏”了！

实际使用和APP一样，只要在视频播放中点击右上角的“TV”图标，即可调出投屏面板，借助电视机或投影仪的DLNA协议，即可一键将视频导入到大屏中观看了。

小程序支持投屏

除了投屏以外，小程序还增加了另一项浮窗功能，特别适合查找其他影片时使用。和APP一样，这项功能也是程序自动启动的，只要将页面上翻，当前正在播放中的视频就会自动缩小成一个浮窗，避免丢失任何剧情。当然由于还处于内测期，这项功能暂时只能在腾讯视频中看到，其他小程序应该还要稍等一段时间。

翻阅其他页面时，当前所播放视频会自动缩小为浮窗（暂只支持腾讯视频小程序）

3. 群接龙

“群接龙”终于拥有独立入口了，对于这项功能，想必大家都不陌生。但凡公司搞个活动，养养人气神马的，几乎都离不开这项功能。然而一直以来，大家用的都是最最最……笨的复制粘贴法，麻烦不说，人一多还容易出现重复或漏人的现象。

群接龙开始有入口了

之前微信也曾上线过一版“官方群接龙”，但由于没有独立入口（老版必须发送特定接龙文字，如1. 2. 3.……激活），知道的人并不多。后来官方把它下线后，就更加无从所知了。在新版7.0.15中，群接龙开始出现在快捷面板的第二屏上，点击即可直接发起。同时参与者可以实时看到自己的排名及参与总人数，十分方便。

4. 搜索爱豆

新版搜一搜增加了爱豆搜索，如果你有喜欢的神仙爱豆，就可以不用离开微信，一站直接搜索到。微信充分发挥了自己的优势，在搜索结果中整合了搜狗百科、公众号、朋友圈、表情、文章、音乐小程序（QQ音乐）等内容，可谓一网打尽，颇懂人心。如果仔细观察的话，你还会在首页中看到一个微信指数。

不过对于这项功能，官方并没有做出特别说明，估计应该是搜索量之类的吧。

爱豆搜索

5. 520红包

昨天是520，恰恰也是微信发布测试版的日子，于是众多男同胞“惊喜”地发现，微信又一次手欠地将红包上限提升至520元（平时是200元）。当然这个严格来说，属于微信的云控模块，其他版本也能直接“体验”到，而非7.0.15的专属功能，但……好歹也得说一下吧，应应景么！

520当天可发520元“大”红包

写在最后

总体来说，这一次的更新还是比较给力的。特别是手控暗色模式以及群接龙的加入，让小伙伴们又多了一份“玩”下去的理由。老规矩，这次还是安卓版优先，稳定性不错，感兴趣的小伙伴可以自己试一试了。