用错字体被告到破产？一款万能的良心字体神器

有的朋友可能还记得之前这样一条消息：某实习生由于使用了微软雅黑制作印刷稿，被方正起诉，直接导致企业赔款+裁员。尽管之后方正官方辟谣这不是真事，但也让小伙伴们惊出一身冷汗。但这也反映出了使用字体的一些困境，有的人正在发愁没有好看的字体，有的人则在头疼着正在使用的字体能不能商用。今天，就来给大家介绍一款字体领域的万能神器，绝对可以帮上你不少忙！

超简界面 轻松上手



这款字体管理软件名叫“字由”，它无需安装，解压就可用，首次启动时有个教程指导新手用户如何使用。首次使用时会有一个说长不长说短不短的载入过程，再次使用时也有个载入过程，不过时间缩短了些。

图1 字由

图2 加载过程

字由承担操作界面非常的简洁，一个类似于QQ的操作界面，左侧为功能分类按钮，右侧为字体内容显示区域。界面可进行黑白模式切换，可进行预览字体大小调整。在内容显示区域自动显示各种字体应用到文字后的效果预览图，方便用户选择所需的字体。

用户可将界面到系统桌面左侧或右侧，这样字由会自动进行界面的隐藏，需要用到的时候只需要将光标移动到左侧或右侧，字由的主界面会自动显现。

图3 字由主界面（默认界面） 图4 字由主界面（黑暗模式）

换个字体如此简单 还有上千款字体供你选择

字由的使用比较的简单，支持多个流行软件，比如在Office系列软件中，用户只需要选中编辑区域所需要更改字体的文字内容，然后召唤出字由，在字由的字体区域选择一个你喜欢的字体，字由就会自动将字体应用到你所选择的文字中去。对于喜欢的字体，用户可将其收藏。据字由官方声称已有上千款字体可供用户使用。

字由的字体应用非常的快捷，无需将字体下载回本地再安装，直接就可应用到软件，比较的方便。

字由Windows版目前支持的软件：Photoshop、illustrator、Coreldraw、AfterEffects、Indesign、Office和WPS版本的PPT、Word。其它软件可尝试是否支持。

图5 在Word中快速更换字由里的字体

图6 在PowerPoint快速更换字由里的字体

字体特效 做PPT时的好帮手

字由的部分字体还带有特效功能，带特效功能的字体在右上角会有个特效标记，点击该标记即可进入特效界面。在特效界面输入所需生成特效的文字，字由就会自动生成多种文字特效。然后把喜欢的文字特效直接拖动到软件编辑区域就可，该特效将以图片形式插入到编辑区域中。

图7 特效字体

不过这个功能并不是所有软件都支持，比如小编测试时Word拖动出来后是一个网页格式文件而不是图片，而PowerPoint则可正常显示。

图8 Word使用字体特效出错

图9 PowerPoint使用字体特效正常

商用or免费 傻傻分不清

在创作的时候一不小心用到了非免费字体，那就有侵权风险，担心所使用的的字体不能商用？字由专门为用户准备了一个“免费商用”分类，让你可以放心使用。

图10 免费商用分类

字由拥有会员机制，字由会员可以使用“会员商用”字体。以下说明引用至字由官方说明。

字由会员在会员期限内，通过字由客户端使用带有“会员商用”标签的字体制作的设计作品（具体授权范围见下表）享有永久商用发布权，设计作品可以是设计公司为所服务客户设计的作品，或是企业自身发布的作品。

具体授权使用范围如下：

（1）以产生图形方式，用于设计企业名称或Logo（含注册商标使用）。

（2）印刷品：设计用于各种材质之印刷品的平面内容，印刷品包含如书籍、杂志、型录、宣传品、产品说明书、名片、信封、产品包装、纪念品或T恤等，并得自行印刷或委托他人印刷，发行数量、发行方式及发行范围不限。

（3）多媒体广告：设计制作各类媒介广告，如海报、电视/电影广告、平面广告、户外广告、网络广告、招牌、广告牌、告示牌等，且不限制广告之发布数量、发布方式及发布范围。

（4）网站设计：于设计制作网站时，使用授权平台服务以产生图形方式设计网页。

（5）设计并以产生图形方式应用于一般软件、APP应用软件或游戏软件。

（6）设计并以产生图形方式应用于电视、电影、影片、动画等影视作品之标题或字幕。

字由的一些不足

由于字由在应用字体的时候，首先需要激活字体（点击一下字体就可自动激活），而且字体并非保存到本地。这么一来就有一个不足之处，那就是如果用户关闭了字由软件，再次打开编辑器后，由字由更换的字体将自动变回默认。（如果字由没有关闭则不会）。还有就是你的文件拿到另一台电脑中如果要显示字由中的字体，也需要字由的支持。

不过如果软件支持内嵌字体，就可以尝试选择将字体嵌入文件的操作来避免还原成默认字体的情况发生。

图11 将字体嵌入文件

总结

无论你想要找字体，还是想要知道字体是否可以免费使用，字由都可以帮上忙，在字体领域的确堪称万能。还在愁没有适合字体的小伙伴们，可以试试字由，看看能帮你找到所需的字体不。

字由官方下载