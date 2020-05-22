苹果AirPods Pro开始在越南组装

IT之家5月22日消息 据Macrumors报道，苹果一直在寻求增加供应链的地域多样性，而将AirPods系列产品的生产转移到越南是苹果公司迈出的重要一步。

IT之家了解到，大约一年前，苹果公司开始在越南试产常规的AirPods产品，去年12月苹果公司的AirPods供应商正在寻求融资以扩大在越南当地的生产。两周前，《日经新闻》报道说，越南已于3月开始AirPods的生产工作。

一位知情人士说：“AirPods早在三月就开始在越南批量生产。” “越南官员甚至为关键的Apple ‌AirPods‌组装机授予了特殊许可来帮助苹果公司顺利地让工程师来到越南”。越南从4月底开始放宽一些封锁措施。

日经新闻当时表示，高端的AirPods Pro尚未在越南开始生产，不过有人爆料称收到了越南生产的AirPods Pro。

越南长期以来一直是苹果音频配件的重要产地，比如一些有线的EarPods之类的产品，而且有报告称苹果的AirPods Studio头戴式耳机也将在越南生产，预计于6月或7月开始发货。

据DigiTimes报道，苹果已要求其合作伙伴扩大iPhone在印度和越南的生产，预计未来越南也将开始生产iPhone。