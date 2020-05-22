谷歌或在 Pixel 5 上取消 Motion Sense，但手势操控并非伪命题

说起未来交互，人们最喜欢举的一个例子就是钢铁侠。他在进行各种科学实验时基本不需要打字，都是用语音控制 Jarvis，用手势来操作虚拟界面。现在的技术还达不到那样的境界，虽然有 AR、VR，但主流设备还是智能手机，用触控操作来进行交互。随着人工智能的发展，最近几年语音助手也逐渐流行起来，一些基本的操作已经可以让 AI 来完成。

对于手势操控，不少手机厂商也有研究，最近的一个是 Pixel 4 上的 Motion Sense 功能。不过根据外媒最近的消息，Google 似乎要在 Pixel 5 上将其取消。

比触控操作更自然，比语音交互更快速

Motion Sense 的概念出自 Google 先进科技与计划部门（简称 ATAP），他们专门将一些概念性的功能成功落地，之前 Google 的模块化手机项目 Project Ara 就是 ATAP 团队在负责。2015 年的 Google I/O 大会上，他们第一次展示了 Project Soli 计划，这是一种基于雷达的手势识别技术，比起相机识别，它更精确、快速，并且功耗低，是感知运动最好的方式之一。

在宣传片中，ATAP 团队展示了很多 Soli 技术的具体应用。流传最广的应该是这个用手指调节手表时间的动图，它没有任何物理的表冠设计，而是直接悬空操作，非常酷炫。除此之外，Soli 技术还能控制收音机的音量、上一曲/下一曲，控制平板设备上设计软件的笔刷大小、颜色样式。

可以看到，Soli 技术实际上是模拟了旋钮、滑块、按钮的物理操作，只是过程中手指不需要接触屏幕以及其他物理表面，而是在空中完成，就像魔法一样。这项技术的意义在于，它可以让智能设备的交互不再受屏幕大小，以及复杂的交互规则限制，你可以用最自然直观的方式去控制设备。

像魔法一样，隔空操作手机

当然，这一切还只是处在概念阶段，想要落地到产品上并不容易。虽然雷达可以精确识别手的动作，但它需要复杂的传感器支持，一开始的设备像投影仪那么大，后来 ATAP 团队将它做到了芯片级别，并且一步步缩小。2019 年，Soli 技术的首款落地产品 Pixel 4 发布，这也是第一款搭载雷达系统的智能手机。

Pixel 4 的 Motion Sense 可以感知手的细微动作，功能包括加快人脸解锁，在你去拿手机时雷达会提前识别到你的动作，判断你的意图，提前亮屏开始人脸识别，算是加强版的「抬起唤醒」。放下手机后它又会快速上锁，加强安全性。

然后是操控音乐播放，最开始只能挥手控制上一曲/下一曲，后来的更新中加入了播放/暂停，靠的是感知人手的距离。

闹钟功能就是结合了动作感知和距离感知，在你起床铃响后，用手去够手机，声音会变小，挥动手掌会关闭闹钟。

从上述的功能可以看到，Motion Sense 功能不只是简单的识别手的动作，而是需要和多个传感器结合，去感知距离、相对运动，以及在整个交互流程上进行优化，配合当前的交互逻辑为手势操控适配。

用 ATAP 团队一个演讲者的形容，手机外面就好像罩了一层气泡，它不需要你触碰到手机屏幕，就能提前感知你的动作，了解你的意图。他们提到，之前不管是触控交互还是语音交互，设备都是在被动接受指令，而雷达可以让设备拥有主动感知、提前感知的能力，变得更智能。

雷达功能对手机推广不利

设想很美好，Motion Sense 在一些特殊场景下也的确有用，不过具体到手机的推广上却出了问题。Motion Sense 需要依赖雷达发射无线电频率，但各国对于商用无线电频率的范围是有要求的。

根据 Google 支持页面的显示，「目前，Motion Sense 适用于美国、加拿大、新加坡、澳大利亚、台湾、日本和大多数欧洲国家/地区。如果您旅行所到的某个国家/地区未批准使用 Motion Sense，您将无法使用此功能。」（更详细的支持列表可以参考 XDA 文章）

在最近的一场播客节目中， 9to5Google 的编辑透露了 Google 可能在 Pixel 5 中取消 Motion Sense 功能的消息，原因可能是它会影响手机销量。

从手机产品的综合情况考虑，Google 取消 Motion Sense 也有很多其它理由。这个功能需要在手机顶部加入很多传感器，与现在的全面屏趋势相违背。从功能上来说，它能给手机带来的体验提升也很有限。华为也在 Mate 30 中加入了「隔空操控」，不过目前也只支持上下翻页、截屏，更多像噱头。

缺少开发者支持，功能并非「不可替代」

新的交互方式想要推行，少了开发者的支持是不行的。我们可以拿苹果的 Face ID 类比，它某种意义上也是运动识别，一些自拍相机、AR 贴纸进行适配后，可以达到更精确、真实的效果，这种体验提升与产品原本的发展方向一致，开发者的适配意愿更大。而单独利用 Face ID 特性做出新产品，付出的创意、适配成本自然更高，目前我只看到了一个 Blink 做得还不错。

手势操控也一样，如果只是上一曲/下一曲还好，只要 Google 提供接口就可以了。而如果要基于它的特性去做新形态的产品，就需要 Google 开放更多接口支持，开发者也要在创意、适配上付出更多。

两者有一点还不太一样，Face ID 承担了 iPhone 人脸识别这样的基础功能，苹果舍弃它就要拿另一个技术替代，比如屏下指纹。而 Motion Sense 对 Pixel 来说只是一个新功能，被直接拿掉的可能性太大了。

下一台手势操控设备，也许不是手机

当然，Google ATAP 团队去研究手势操控的目的，也不局限是在手机上。概念视频里控制智能手表，甚至是没有屏幕的设备，都有未来意义。只是这样一个新功能，没有手机这种量级的消费设备去帮助推广，试错、发展的速度都会降低。

从 Google 的设想来看，手势操控并不是一个伪命题，和语音操控一样，它对手机来说只是个补充，但在智能音箱上却有更大的意义。也许我们未来还会在其它设备上看到手势操控，只是可能并非 Pixel 5。