别人家的公司！扎克伯格：未来Facebook部分员工将永久远程办公

北京时间5月22日凌晨消息，Facebook CEO马克·扎克伯格（Mark Zuckerberg）周四表示，他预计在未来5到10年间，该公司50%的员工可能将远程工作。

扎克伯格称：“就我们这样规模的公司而言，我们将在远程工作领域中成为最超前的公司。”

他表示，Facebook将开始允许特定员工远程全职工作，并表示如果这些员工在2021年1月1日之前搬家，则必须通知Facebook，其薪酬可能会根据搬家以后的新地点进行调整。

扎克伯格宣布，Facebook将会“积极”增聘远程工作的员工，并将“慎重地”为现有员工开创永久性远程工作岗位。他认为这一决定应将有助于Facebook提高员工留职率，并可帮助该公司招聘到那些不会考虑搬到大城市工作的人才。另外，Facebook还可借此改善其员工的多样性，并将经济机会传播到更多地方。

他指出，目前95%的Facebook员工都在远程办公，并表示该公司进行的一项调查发现50%员工都称其在家工作的效率与在办公室一样高。调查显示，40%的Facebook员工称其极其、非常或在某种程度上有兴趣全职远程办公；而在这部分员工中，75%表示如果可以远程办公，那么他们要么非常确信、要么有可能会搬到其他城市工作。

在Facebook之前，Twitter、移动支付公司Square和电商公司Shopify也做出了类似的决定，允许员工继续远程办公。

Facebook还在周四为旗下企业通信软件Workplace发布了新功能，并宣布在新冠病毒大流行的推动下，Workplace付费用户人数已从去年10月的300万人增加至如今的500万人。