微软初代 Xbox 主机操作系统和 Windows NT 3.5 源码泄露

据外媒 The Verge 的报道，微软初代 Xbox 游戏主机操作系统和 Windows NT 3.5 的源码已被泄露。前者被泄露的代码包括初代 Xbox 主机操作系统的部分内容——操作系统内核（Windows 2000 的定制版本）。The Verge 也确认 Xbox OS 代码被泄露的消息属实，并指出在本月早些时候被泄露的代码已出现在互联网上。微软发言人在一份声明中对 The Verge 表示："我们已知晓这些报道，正在进行调查。"

Xbox OS 泄露的内容还包括部分构建环境、Xbox 开发套件、用于测试的模拟器以及内部文档等，但 The Verge 提到，此内核和源代码早已在爱好者之间私下流传。

▲ 初代 Xbox Dashboard

Xbox 主机操作系统被泄露的代码大概率会被用于开发 Xbox 模拟器，毕竟长期以来都有非官方的模拟器在复制此内核，但最终的成果仅支持少量游戏。微软有 Xbox 和 Xbox 360 的专用模拟器，不过只在 Xbox One 游戏主机上提供，不支持 Windows PC。民间开发的 Xbox 模拟器正好满足部分用户的需求。

除了初代 Xbox 源码被泄露，Windows NT 3.5 接近最终版本的源码也出现在了互联网上。源代码包括了所有必要的构建工具，由于对 Windows NT 3.5 的支持已在2001年12月结束，而且该内核只在全球范围内的少数系统中使用，相信不会造成严重的安全问题。

The Verge 联系微软希望对方能就 Windows NT 3.5 源码泄露事件发表评论，但微软方面表示，对于这一特殊事件，它没有什么可以分享的内容。