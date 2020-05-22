微软 Visual Studio 2019 v16.6 和 v16.7 Preview 1 发布

微软发布了 Visual Studio 2019 v16.6 稳定版，以及 v16.7 的首个预览版本。

Visual Studio 2019 version 16.6

版本控制：改进的 Git 工具，为在远程 Git 托管服务上使用代码提供了出色的体验

改进了快照调试（snapshot debugg）体验，消除了首次使用快照调试器的麻烦

.NET Async tool：用于分析 .NET 应用程序的异步工具

.NET 生产力提高：快速操作和重构

Terminal 能够打开多个实例、自定义字体和大小，以及自动为 CMD、PowerShell 及 WSL 生成配置文件

Web Tools：用于配置 Azure 服务和模拟器的新体验

各种新的 C++ 20 标准库功能，包括 <span> 的初始实现

Visual Studio 2019 version 16.7 Preview 1

Git 生产力

通过添加用于远程跟踪分支的特殊图标，新版本增强了 Git 工具窗口中的分支选择器。这使得用户可以区分本地分支和远程跟踪分支。远程分支也添加了特殊的图标指示符，从而更容易区分三种不同的分支类型。

C++ Address Sanitizer

现在可以开始使用 X64 的 MSVC 工具集中的 Address Sanitizer 以及调试配置。ASAN 运行时现在支持 X64 和调试开关 /MTd、/MDd 和 /LDd。

.NET 生产力

新功能之一是将调试器显示属性添加到类的快速操作。这使用户可以以编程方式在代码中固定调试器中的属性。此外，还有一个新的代码修复程序，用于意外分配或比较同一变量。

另一项更改来自 DateTime 和 TimeSpan 字符串文字中的 IntelliSense 完成。用户可以查看有关每个字符的日期和时间格式（包括示例）含义的完成选项和说明。在 DateTime 或 TimeSpan 字符串中使用 Ctrl+空格 即可。

快速操作和重构（Quick Actions and Refactorings）菜单中添加的另一个选项是可以在“更改签名”（Change Signature）对话框中添加参数的功能。

IntelliCode（智能代码）

IntelliCode 现在能够为函数参数提供建议。此功能使用起来非常轻松。

XAML 工具改进

新功能包括代码编辑器中的新颜色可视化程序，以及名为“建议的操作”的新 XAML 设计器功能的早期预览。

另外还要重点介绍两个新功能，这些功能旨在令 XAML 开发人员更好地检测正在运行的应用程序中发生绑定失败的情况。故障详细信息显示在新的专用面板中。具体来说，新版本添加了：

WPF 和 UWP 应用程序的应用程序内工具栏上的新 XAML 绑定失败指示符图标。如果检测到至少一个绑定失败，该图标将变为红色。将鼠标悬停在图标上将在工具提示中显示故障总数。单击该图标将转到新的 XAML 绑定失败面板。

新的 XAML 绑定失败面板采用了以前仅在“输出”窗口中可用的绑定失败，并使其易于在新的专用面板中查看。该面板添加了诸如对相似错误进行排序、搜索和分组之类的功能。适用于 WPF、UWP 和 Xamarin.Forms 项目。请注意，这需要 Xamarin 4.5.0.266-pre3 或更高版本。

在 Test Explorer 中动态定义播放列表

在 Test Explorer 中，有一些新功能可以根据 Project、Class 或 Namespace 动态定义播放列表（playlists）。这意味着可以自己配置播放列表。因此，添加到该特定组的任何新测试将自动包含在播放列表中。

这些播放列表不是静态的测试列表，而是根据定义的规则动态更新。你可以完全灵活地包括或排除单个测试和播放列表。还能够更新其动态规则或切换回静态列表。同样，也可以通过直接编辑播放列表 XML 来使用 traits 定义动态组。

详情见发布公告： https://devblogs.microsoft.com/visualstudio/visual-studio-2019-v16-6-and-v16-7-preview-1-ship-today/