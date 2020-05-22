美股收盘全线下跌，金山云跌近9%，瑞幸市值仅剩5.09亿美元

5月22日消息，据外媒报道，美国时间周四，美股收盘全线下跌，原因是美国与其它国家关系紧张，而上周又有数百万美国人首次申请失业救济。

道琼斯指数收盘于24474.12点，下跌101.78点，跌幅0.41%；标准普尔500指数收于2948.51点，下跌0.78%；纳斯达克指数收于9284.88点，下跌0.97%。

在美股周四交易中，科技龙头股多数下跌，苹果股价收于316.85美元，下跌0.75%；谷歌母公司Alphabet股价收于1402.80美元，下跌0.28%；亚马逊收于2446.74美元，下跌2.05%；微软收于183.43美元，下跌1.20%；Facebook收于231.39美元，上涨0.62%；甲骨文收于52.22美元，下跌1.29%；IBM收于119.12美元，下跌1.86%；奈飞（Netflix）收于436.25美元，下跌2.55%；特斯拉收于827.60美元，上涨1.48%；优步（Uber）跌0.64%；Lyft跌1.40%。

美股中的芯片龙头股普遍下跌，英特尔收于61.98美元，下跌1.77%；英伟达收于351.01美元，下跌2.17%；博通收于274.80美元，下跌1.39%；德州仪器收于113.46美元，下跌3.42%；高通收于78.00美元，下跌3.26%；AMD收于54.65美元，下跌3.09%；应用材料公司跌3.27%；美光科技跌3.04%。

在美国上市的中概股涨跌不一，网易收于401.76美元，上涨2.93%；阿里巴巴收于212.16美元，下跌2.14%；京东收于52.57美元，下跌3.20%；拼多多收于60.00美元，下跌1.48%；哔哩哔哩收于33.93美元，上涨3.76%；好未来收于54.66美元，上涨0.11%；爱奇艺收于16.50美元，下跌1.55%；跟谁学收于29.01美元，下跌5.13%；微博收于33.09美元，下跌3.58%；新浪跌2.71%；搜狐涨0.26%；搜狗跌3.06%；携程跌2.88%；前程无忧跌0.40%；汽车之家跌2.20%；58同城跌0.99%，蔚来跌4.31%，金山云跌8.69%。

瑞幸咖啡继昨日大跌35.76%后，今天又大跌28.72%，收盘于2.01美元，市值仅剩5.09亿美元。亚马逊股价在早盘创下历史新高后下跌2.05%。

道富环球投资顾问公司首席投资策略师迈克尔·阿伦（Michael Arone）表示：“今天的经济数据显示就业市场在短期内仍继续承压……这都是导致今天这个市场萎靡的原因。”

美国劳工部周四公布，上周又有240万人申请失业救济，使新冠疫情爆发以来美国申请失业救济人的总数超过3800万。美国持续申请失业救济的人数为2 507万人，创有记录以来的最高水平。

可以肯定的是，最新数据显示，美国失业救济申请人数的增速较前几周有所下降。

美国与其它国家的关系日益紧张，也影响了市场情绪。美国时间周三，美国参议院通过了一项法案，可能禁止阿里巴巴等中国公司在美国上市。

尽管美股周四出现下跌，但主要股指本周均至少上涨了2.96%，这在很大程度上要归功于美国各州政府放宽居家令、开始放松商业限制的努力。例如，美国康涅狄格州周三开始允许居民在有户外座位的餐厅用餐。

人们对获得新冠病毒疫苗的乐观情绪不断升温，也提振了市场人气。美国制药商、生物技术公司莫德纳（Moderna）周一宣布，该公司一项早期疫苗试验显示出阳性结果，所有45名参与者都产生了新冠病毒抗体。