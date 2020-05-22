无障碍使用！微软 Win10 辅助功能大更新

最近，Windows 10 的可访问性，或称无障碍功能，得到了不小的改进。Windows 辅助功能的项目主管 Jeff Petty 在一篇博客文章中介绍了 Windows 10 如何变得更加易于使用：

文字光标改进

文本和指针在 Windows 10 中将更加个性化。较大且明亮的指针使 Windows 10 更加易于查看和使用。对于一些视力较低的用户来说，文字光标太细且与文字的对比度不足时，很难找到它们。

在接下来的更新中，用户可以轻松地加宽光标，并添加文本光标指示器；另外还可选择自定义颜色，在屏幕上查找文本光标也因此更加容易。

放大镜（Magnifier）改进

放大镜（Magnifier）也得到了一些相关更改。最近，Windows 10 在鼠标指针后面添加了“放大镜”选项，因此用户能够更容易找到指针。现在，放大镜将默认跟随显示屏中央的文本光标，以便用户寻找。

对很多人来说，一整天盯着屏幕阅读会感到疲劳。于是 Windows 10 添加了一项辅助阅读的功能，可以轻松朗读文本，以减少阅读压力。通过放大镜的阅读控件（包括“播放”、“暂停”、“下一句”、“上一句”和“从此处读取”），能够在各类浏览器以及各个 Windows 应用中阅读文本。在阅读时，屏幕上会高亮正在读的文本。

放大镜用户界面也得到了改进，能够响应较大的文本和暗模式设置，更易于查看和使用。

屏幕阅读器

除了视觉上的完善，Windows 10 也借助 Narrator（免费的内置屏幕阅读器），使 Windows 无需视线即可轻松使用。

屏幕阅读器减少了不自然的停顿，改进了对完整句子的处理，阅读起来更加自然。阅读的声音也经过了重新设计。还有更多细节之处均进行了优化。

不止是阅读本身，屏幕阅读器有了更加智能的浏览模式，例如会自动从页面顶部开始阅读网页、介绍网页包含的链接和标题等信息、查找文本和表格读取等等。

在浏览器方面，除了 Microsoft Edge 和 Chrome，Narrator 现在还支持 Firefox。在 Windows 应用中，屏幕阅读器着重改进了 Outlook 的使用体验，分类邮件和读取邮件都更加高效、轻松。

这些更改都将随着 Windows 10 的 2020 年 5 月更新一同发布。

近期，除了微软之外，谷歌、IBM 等也都在大力推进无障碍访问。谷歌新发布了一系列 Android 辅助功能，还有前段时间推出的盲文键盘；而 IBM 直接开源了一整套可访问性开发测试框架。对残障人士的关怀都融合在更好的用户体验中，包容性更强的产品也许才是未来的开发趋势。