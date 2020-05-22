新基建成两会热点，雷军马化腾李彦宏等关注业务机遇

十三届全国人大三次会议于2020年5月22日早上9点在北京召开，全国政协十三届三次会议于5月21日召开。两会时间正式开启。

图注：全国政协委员、百度董事长兼首席执行官李彦宏

受到新冠肺炎疫情带来的后续影响，2020年的两会议程有所缩减，节奏变得更加紧凑。而两会代表的提案也更多关注疫情之后的民生与经济，包括公共卫生、新基建等。



新基建暨新型基础设施建设，主要包括5G基站建设、特高压、城际高速铁路和城市轨道交通、新能源汽车充电桩、大数据中心、人工智能、工业互联网七大领域，涉及诸多产业链。

2020年3月，中共中央政治局常务委员会召开会议提出，加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。而新基建自然而然也成了科技互联网领域的两会代表在自身业务之外，最新关注的热点领域。

全国政协委员、360集团董事长兼CEO周鸿祎的一番话也体现出了这一全新的变化：“网络安全是我的‘老话题’，但随着国家‘新基建’战略的提出和实施，今年又有了不少新内容。”

新基建成提案趋势

全国人大代表、联想集团董事长兼首席执行官杨元庆向十三届全国人大三次会议提交六份建议，分别是建设新一代互联网医疗健康平台、推动信息产品消费、大力发展“5G+工业互联网”、推动新基建和智慧经济建设、推动制造业高质量发展等领域。

杨元庆对媒体表示，在新基建的支撑之下，驱动产业变革，释放效率红利，实现企业的提质、增效，创新商业模式，形成“智慧经济”新业态。

全国政协委员、百度董事长李彦宏提交了四份提案，涉及新基建、智能交通、支持继续教育以及个人信息保护。在新基建方面，李彦宏提出构建人工智能新型基础设施，勾画智能经济发展蓝图的提案。随着国家新基建政策的提出，以及多年来人工智能与经济发展的深度融合，智能经济已经成为大势所趋。

但早在两会之前，李彦宏就曾经在《人民日报》撰文谈及了新基建，他认为，新基建不仅能在中短期内创造大量投资机会、提升发展动能，而且能够加速智能经济的落地和智能社会的到来。

全国人大代表、腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾今年向两会提交七份书面建议，涉及产业互联网、乡村振兴、金融科技、医疗服务与医生获得感、中小微企业发展、区域发展、生态环保等热点问题。

其中，他在产业互联网相关建议中提到，要制定系统推进产业互联网发展的国家战略，重点研究推动新基建、各行各业数字化转型、智慧城市、科研创新、网络信息安全等方面的工作；而在振兴乡村提案中，他建议借助发展“新基建”机遇，帮助数字教育、数字医疗等资源更深入地扩大到农村。

全国人大代表、小米集团董事长兼CEO雷军向大会提交了四份建议。其中一份建议涉及推动卫星互联网行业发展，他建议鼓励商业航天企业参与航天智能制造产线等基础设施建设，加大扶持力度。当然，这与雷军在商业航天领域的布局也有一定的关系，小米系的顺为资本投资了商业航天初创企业银河航天。

此外，雷军还建议加快运用智能手机、电视等智能终端 建设我国灾害预警等公共服务体系。他认为，破除行政障碍和体制机制藩篱，出台综合性灾害预警管理办法，推动各级应急管理部门尽快授权开通全国电视、手机地震预警服务。而小米也是较早的将地震预警功能置入智能手机的终端厂商之一。

全国政协委员、360集团董事长兼CEO周鸿祎将向两会提交四份提案，聚焦新基建的网络安全。他在尽早构建新基建网络安全防护体系中建议，要运用整体思维，规划新基建网络安全防护体系顶层设计；要同步建设新基建的安全基础设施，聚焦新基建安全防能力构建。

同时，他还建议尽快制定《国家5G安全战略》并加快推进工业互联网安全保障，因为工业互联网是新基建最大的应用场景之一保障新基建安全应重点"盯防"工业互联网的安全。应加快推进工业互联网安全保障建设，为国家实体经济和社会保驾护航。

全国人大代表、苏宁控股集团董事长张近东今年提交的建议包含了发展数字经济的建议，这也是他连续四年提交相关建议。结合新基建，张近东注意到了数据共享的重要意义。

张近东表示，在新基建背景下，数据重要性不言而喻，但我国大数据信息的社会化共享水平还有待提高。尤其在今年发生了新冠肺炎疫情之后，那些密切影响到社会生产、生活的大数据信息的深化共享和便捷使用需求变得更加强烈。张近东建议，应当成立数据治理委员会，推动大数据共享体系建设，建立“公共数据社会化共享”管理平台，同时完善技术和管理规范，保障数据共享的安全可控。

包括全国人大代表、格力电器董事长兼总裁董明珠，全国人大代表、浪潮集团董事长兼CEO孙丕恕，全国政协委员、红杉资本全球执行合伙人沈南鹏等代表在内，从智能制造创新、智算中心、医疗智能化创新等方面向新基建靠拢。

新基建与自身业务的结合

来自科技互联网领域的两会代表，之所以热衷于新基建，是因为不仅仅与自身业务相结合，也一定程度上代表了业务未来的发展方向。

图注：全国人大代表、腾讯董事会主席兼首席执行官马化腾

以马化腾为例，腾讯自2018年9月30日进行组织架构升级后，全力投入产业互联网，成立了云与智慧产业事业群，加快由消费互联网向产业互联网转型。在最新发布的腾讯2020年第一季度财报中，金融科技及企业服务收入264.75亿元，同比增长22%。

而据国际研究机构Gartner发布的云计算市场数据显示，国际研究机构Gartner数据，2019年腾讯云全球市场营收增速111%，在全球TOP5云厂商中排名第一。自2017年至2019年，腾讯云全球市场份额排名依次是全球18位、全球第6位和全球第5位，呈现上升趋势。

而全国政协委员、网易公司首席执行官丁磊的提案则围绕新基建，涉及了数字文化、数字音乐、数字教育等。这些提案相对应的则是网易的游戏、网易云音乐、有道等业务。比如，他建议建设全国数字音乐公共管理平台，通过动态监测音乐作品的实际点播次数和下载量，推动版权规范管理、数据公开透明、公平计费付酬，形成尊重知识产权的良性模式。

在网易最新发布的2020年第一季度财报中，丁磊曾经在分析师会议中表示，网易云音乐并不是不想买音乐版权，而是版权处于被垄断的局面。

此外，丁磊还提交了一份《关于稳步推动编程教育纳入我国基础教学体系，着力培养数字化人才的提案》，而编程教育也是网易力推的业务之一。他也曾经为网易少儿编程品牌卡搭编程的活动亲自站台。对于比较少参与公开活动的丁磊来说，这意味着对新业务的支持。

全国政协委员、百度董事长李彦宏在近三年的两会提案中都离不开人工智能和智慧交通。2018年的两会李彦宏透露了百度和金龙合作无人车的进展，2019年李彦宏提倡构建智能交通解决方案，并加强人工智能伦理研究。

而在2020年两会，李彦宏提出构建人工智能新型基础设施，加快智能交通基础设施建设，他认为以人工智能为核心的新型基础设施，将成为经济发展的新燃料。同时，李彦宏提出的关于个人信息保护的建议，关注了疫情期间个人信息采集的退出机制，这对于一直被诟病侵犯用户隐私的百度来说，是难得的加分项。

对于全国人大代表、小米集团董事长兼CEO雷军来说，这也不是他第一次提出关于发展商业航天的提案。早在2019年两会，雷军就提议加快商业航天立法，以保护商业航天的发展。同时，针对小米主营的智能手机和AIoT产品，雷军在2019年的相关提案建议制订人工智能物联网信息无障碍标准，推动联网智能硬件纳入辅具采购名录。

2020年5月7日，上海市政府在新闻发布会上推出《上海市推进新型基础设施建设行动方案（2020-2022年）》，初步梳理排摸了这一领域未来三年实施的第一批48个重大项目和工程包，预计总投资约2700亿元。而这只是新基建领域投资的冰山一角，包括深圳等地都已经推出5G，智慧交通和数字经济等新基建投资计划。

可以预见的是，在未来新基建将成为热门的话题，对于科技互联网行业代表来说，如何抓住机遇，将企业的业务与新基建的方向相结合，并加快企业的转型及全社会的数字经济发展，是一个值得思考的命题。