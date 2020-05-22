内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

亚马逊员工吐槽“就地取消”企业文化：变得过快会带来混乱

2020/5/22 9:42:27来源：凤凰科技作者：霜叶责编：微尘评论：

新冠肺炎疫情在美国快速蔓延之际，亚马逊经历了自己的“圣诞销售季时刻”，也暴露出通常只有在圣诞销售季才会出现的问题：一些项目被取消，部分高管遭到降级，甚至有高管离职。

亚马逊员工吐槽公司变化太快会带来混乱

部分亚马逊高管（包括前任和现任高管）提到了一个词：就地取消（abandoned in place）。亚马逊内部用这个词指圣诞销售季或旺季之后被突然取消的项目。

由于担心遭到报复，本文涉及的亚马逊员工要求不披露姓名。亚马逊未就此置评。

员工表示，这些现象彰显了亚马逊的“快速失败，经常失败”企业文化。亚马逊创始人、CEO杰夫·贝佐斯(Jeff Bezos)认为，失败和创新是“不可分割的孪生兄弟”。虽然贝佐斯把亚马逊打造成全球性的电商和云计算巨头，但他领导的许多项目也遭遇了滑铁卢：宾馆预订服务Amazon Destinations、拍卖服务和Fire手机。

不过，亚马逊的这种企业文化也得到部分员工认可。一名前亚马逊员工向Business Insider爆料，“尝试新项目，达不到预期效果后取消，再启动新项目，是常有的事。这也正是亚马逊的出色之处。”

另外一名前亚马逊高管表示，“我们随时会尝试新项目，效果没有达到预期后，我们会继续尝试其他新项目。这是完全正常的。”

不过，“就地取消”也揭示了亚马逊的一个黑暗面。一名高管吐槽说，虽然贝佐斯鼓励尝试，但太多项目被“就地取消”不利于员工未来在企业的发展。

亚马逊快速变化的颠覆式企业文化是有其原因的。一名高管报料说，今年1-3月份，亚马逊领导层出现了诸多变化。员工长期以来的上司，可能会突然调岗到其他岗位，甚至离职。

上述高管称，“销售旺季过后领导层的过多重组，会带来混乱。这会造成一种情况，在一个岗位上干得好好的，突然之间就换了上司，原来的工作会被完全推翻，这会造成许多员工离职。”

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：亚马逊

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    