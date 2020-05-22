亚马逊员工吐槽“就地取消”企业文化：变得过快会带来混乱

新冠肺炎疫情在美国快速蔓延之际，亚马逊经历了自己的“圣诞销售季时刻”，也暴露出通常只有在圣诞销售季才会出现的问题：一些项目被取消，部分高管遭到降级，甚至有高管离职。

亚马逊员工吐槽公司变化太快会带来混乱

部分亚马逊高管（包括前任和现任高管）提到了一个词：就地取消（abandoned in place）。亚马逊内部用这个词指圣诞销售季或旺季之后被突然取消的项目。

由于担心遭到报复，本文涉及的亚马逊员工要求不披露姓名。亚马逊未就此置评。

员工表示，这些现象彰显了亚马逊的“快速失败，经常失败”企业文化。亚马逊创始人、CEO杰夫·贝佐斯(Jeff Bezos)认为，失败和创新是“不可分割的孪生兄弟”。虽然贝佐斯把亚马逊打造成全球性的电商和云计算巨头，但他领导的许多项目也遭遇了滑铁卢：宾馆预订服务Amazon Destinations、拍卖服务和Fire手机。

不过，亚马逊的这种企业文化也得到部分员工认可。一名前亚马逊员工向Business Insider爆料，“尝试新项目，达不到预期效果后取消，再启动新项目，是常有的事。这也正是亚马逊的出色之处。”

另外一名前亚马逊高管表示，“我们随时会尝试新项目，效果没有达到预期后，我们会继续尝试其他新项目。这是完全正常的。”

不过，“就地取消”也揭示了亚马逊的一个黑暗面。一名高管吐槽说，虽然贝佐斯鼓励尝试，但太多项目被“就地取消”不利于员工未来在企业的发展。

亚马逊快速变化的颠覆式企业文化是有其原因的。一名高管报料说，今年1-3月份，亚马逊领导层出现了诸多变化。员工长期以来的上司，可能会突然调岗到其他岗位，甚至离职。

上述高管称，“销售旺季过后领导层的过多重组，会带来混乱。这会造成一种情况，在一个岗位上干得好好的，突然之间就换了上司，原来的工作会被完全推翻，这会造成许多员工离职。”