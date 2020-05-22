内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

别了，“云监工”！火神山/雷神山医院直播昨日正式下线

2020/5/22 10:20:24来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家5月22日消息 中国电信官方消息，自1月27日开始的火神山/雷神山慢直播昨日（5月21日）正式下线

IT之家了解到，这一直播活动也让亿万网友化身“云监工”见证雷神山/火神山医院建造中所凸显的中国速度。

在全国政协十三届三次会议新闻发布会上，大会新闻发言人郭卫民表示：通过5G技术对火神山、雷神山的建造过程进行直播，使网民见证了中国奇迹的过程，专家说是“云监工”。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：中国电信云监工火神山

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    