别了，“云监工”！火神山/雷神山医院直播昨日正式下线

IT之家5月22日消息 中国电信官方消息，自1月27日开始的火神山/雷神山慢直播昨日（5月21日）正式下线。

IT之家了解到，这一直播活动也让亿万网友化身“云监工”见证雷神山/火神山医院建造中所凸显的中国速度。

在全国政协十三届三次会议新闻发布会上，大会新闻发言人郭卫民表示：通过5G技术对火神山、雷神山的建造过程进行直播，使网民见证了中国奇迹的过程，专家说是“云监工”。